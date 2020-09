Guľova Plzeň postúpila do play off, ďalej ide aj premožiteľ Slovana

Pozrite si výsledky zápasov 3. predkola.

24. sep 2020 o 19:30 (aktualizované 24. sep 2020 o 20:08) TASR

BRATISLAVA. Futbalisti Viktorie Plzeň si zahrajú v play off Európskej ligy UEFA 2020/2021. Vo štvrtkovom domácom stretnutí 3. predkola triumfovali nad dánskym klubom SönderjyskE 3:0.

Víťazstvo tímu trénera Adriana Guľu spečatil v 51. minúte svojím premiérovým zásahom v drese českého vicemajstra stredopoliar Miroslav Káčer, ktorý absolvoval celý duel a videl žltú kartu.

Plzenčania sa dostali do vedenia v 35. minúte, z jedenástky otvoril skóre Zdeněk Ondrášek. Ešte do prestávky poistil náskok Adriel D"Avila Ba Loua a výsledok stanovil krátko po zmene strán Káčer, keď doklepol do siete loptu odrazenú od žrde.

Viktoria nastúpi v play off 1. októbra na ihrisku postupujúceho z dua Hapoel Be'er Ševa - FC Motherwell.

Hráči fínskeho KuPS Kuopio, premožitelia bratislavského Slovana z predchádzajúcej kvalifikačnej fázy, si na vlastnom trávniku poradili aj s FK Suduva Marijampole 2:0 gólmi Rangela a Igorsa Tarasovsa. Za hostí odohral celý zápas slovenský obranca Ivan Hladík.

Ďalej sa prebojoval tiež Ararat-Armenia, doma zdolal NK Celje 1:0 po predĺžení, keď jediný gól strelil v 111. minúte Serhij Vakulenko.

Európska liga 2020/2021

3. predkolo

/na 1 zápas/

Ararat-Armenia - NK Celje 1:0 pp (0:0)

Gól: 111. Vakulenko

KuPS Kuopio - FK Suduva Marijampole 2:0 (1:0)

Góly: 31. Rangel, 72. Tarasovs

/I. Hladík (Suduva) odohral celé stretnutie/

Viktoria Plzeň - SönderjyskE 3:0 (2:0)

Góly: 35. Ondrášek (z 11 m), 41. Ba Loua, 51. KÁČER

/M. Káčer (Plzeň) odohral celé stretnutie, v 51. min dal gól a dostal ŽK/