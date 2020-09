Handzuš: Ľudia akoby nechceli hľadať riešenia a slušný dialóg

Hovorí o aktuálnych hokejových témach.

25. sep 2020 o 16:00 Juraj Berzedi

Nemá rád konšpirácie a za každých okolností sa snaží o slušný dialóg. Bol rešpektovaným hokejistom a teraz je aj funkcionárom. Na vlaňajšom kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) dostal najviac hlasov zo všetkých kandidátov, ktorí sa uchádzali o miesto vo vedení zväzu.

„Vstúpil som do slovenského hokeja, aby som mu pomohol. Ak budem vidieť, že mu už pomôcť neviem a ľudia nebudú chcieť, aby som bol tam, kde som, nemám problém odísť,“ hovorí 43-ročný MICHAL HANDZUŠ.

Prezident SZĽH Miroslav Šatan povedal, že na stredajšom zasadnutí Výkonného výboru to bolo chvíľami ako v hokejovej kabíne. Je to tak?

Článok pokračuje pod video reklamou

Áno, mali sme rozdielne názory na niektoré veci. To je úplne normálne. Niekedy to potom vyznie, že debata je búrlivejšia.

O vás je známe, že ste pokojný človek, ktorého len tak niečo nerozhodí. Zvýšili ste tiež hlas?

Nie, hlas som nezvyšoval. Mal som na veci svoj názor, ktorý som si povedal.

Súvisiaci článok Pálffy žiada kongres čo najskôr. Nemalo by to význam, tvrdí Šatan Čítajte

V utorok na zväze zasahovala Národná kriminálna agentúra (NAKA) pre tender na nákup hokejok. Čakali ste to?

Hovorilo sa už dlhšie, že niečo nie je v poriadku. Vítam, že sa to vyšetruje, a že tam prišla NAKA. Nech sa všetko vyšetrí a zistia sa prípadné nezrovnalosti. Táto situácia vrhá zlé svetlo na slovenský hokej. Netreba však všetkých hádzať do jedného vreca. Na zväze sú viacerí slušní ľudia, ktorí robia pre hokej. Uvidíme, či tam boli individuálne zlyhania.

Ešte v ten deň niektorí členovia výkonného výboru zväzu vyzvali Šatana, aby zvolal v čo najkratšom termíne kongres. Prekvapilo vás to?

Áno. Pred týždňom sme mali výkonný výbor, kde nás nové vedenie zväzu upozornilo, že sú na zväze nezrovnalosti, ktoré sa idú riešiť. Toto vyhlásenie nedávalo zmysel. Navyše deň pred výkonným výborom, kde dostaneme všetky informácie. Nedávno sme si odhlasovali novembrový kongres. Aj keby sme teraz mali mimoriadny, členovia by sa nič viac nedozvedeli, keďže prebieha vyšetrovanie. Vyhlásenie z hodiny na hodinu mi prišlo neférové.

Dlhé roky ste boli v hokejovej kabíne, kde platili určité pravidlá. Máte pocit, že medzi funkcionármi je to iné?

Človek hľadá, čo je za tým. Či je to nejaká hra alebo niečo iné. V kabíne sa povedia veci na rovinu a potom to tam ostane. Medzi funkcionármi to buď neostane alebo zrazu platia iné veci, aké sa predtým rozprávali v miestnosti. Asi to patrí k slovenskej kultúre.

Čo ďalšie sa v rozhovore dočítate? Prečo slovenský hokej nie je zjednotený?

Akými ľuďmi sa obklopil Miroslav Šatan?

Aký má Handzuš vzťah s Jurajom Kovalom?

Majú dostať hokejoví rozhodcovia viac peňazí?

Prečo sa na Slovensku rozmáhajú konšpiračné teórie?

Kedy môže šport na Slovensku zomrieť?

Ktorého hokejistu vo finále NHL mu bude ľúto?

Nedávno sa na vysokých pozíciách vo zväze menili ľudia. Namiesto Miroslava Valíčka je novým generálnym sekretárom Ivan Pulkert a výkonným riaditeľom sa stal Peter Kruľ. Čo môžu priniesť tieto zmeny?

Páči sa mi cesta, akú nastavuje nové vedenie. Je veľmi otvorené, komunikujú s výkonným výborom a dávajú všetky veci na stôl. K všetkému sa stavajú priamo. Aj k tomu, čo sa v súčasnosti vo zväze deje.

Šatan na štvrtkovom brífingu zdôraznil, že hokejové hnutie je stále rozdelené. Kto škodí slovenskému hokeju?