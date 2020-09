Vynovený Prešov hlási útok na titul. Legenda pokračuje aj v 38 rokoch

Nebudem končiť v najlepšom veku, vraví.

25. sep 2020 o 13:09 Daniel Dedina

PREŠOV. Nový názov, nové logo, nový začiatok. Volejbalisti VK Mirad UNIPO Prešov by po rokoch poklesu radi znova zasadli na slovenský trón.

Už angažovanie trénera slovenskej reprezentácie Mareka Kardoša bolo jasným signálom. Nasledovali ho aj zvučné hráčske posily.

Do kádra pribudli reprezentačný nahrávač Peter Porubský, skúsený blokár Ľuboš Macko, ktorý sa na palubovky vracia z manažérskej stoličky, či poľský univerzál s gréckym občianstvom Lukasz Szarek. Ten už raz Prešov o titul obral.

Pred štyrmi rokmi sa z neho v nervydrásajúcej finálovej sérii tešil ako hráč Nitry.

Chcú vyhrať, čo sa dá

„Na slovenské pomery sú podmienky vynikajúce. Máme mix mladých a skúsenejších hráčov. Kvôli reštrikčným opatreniam sme odohrali len jeden prípravný a tri modelované tréningové zápasy. Chalani sú nabudení a fyzicky veľmi dobre pripravení,“ vyzdvihol Kardoš.

Hre tímu prospelo aj to, že s ním trénovali ďalší slovenskí reprezentanti - Firkaľ a Paták.

„Chceme vyhrať všetko, čo sa dá a získať majstrovský titul. Uvidíme, nakoľko to bude možné, ale radi by sme pritiahli do hľadiska viac divákov než predtým,“ želá si Kardoš.

Systém hry potrebuje jeho družstvo ešte vycibriť, vrcholnou formou by sa malo prezentovať od januára.

Trénuje aj v práci

Prešovskou legendou je Martin Sopko st. V kariére pokračuje aj vo veku 38 rokov.