Sagana počas Tour napomenuli aj v piatej etape, ohrozil Bennetta

V jedenástej etape ho penalizovali.

25. sep 2020 o 12:15 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Bol to zrejme rozhodujúci moment v boji o zelený dres na nedávno skončenej Tour de France.

Peter Sagan v závere jedenástej etapy pri snahe dosiahnuť čo najlepší výsledok vrazil do Wouta van Aerta.

Belgičana to poriadne nahnevalo. Apeloval na organizátorov, aby Slováka potrestali a svojmu súperovi dokonca ukázal prostredník.

Pôvodne druhého Sagana penalizovali, odsunuli ho vo výsledkovej listine až na 85. miesto a ešte mu aj zobrali body, ktoré získal na šprintérskej prémii.

Dodatočne mu udelili aj pokutu 500 švajčiarskych frankov (464 eur).

Sagan deň po etape tvrdil, že podľa neho nešlo o riskantný manéver a krivdu cítil aj po skončení Tour.

"Do veľkej miery to ovplyvnilo bodovaciu súťaž. Je ľahšie brániť svoju pozíciu ako útočiť. Ak by som mal náskok 30 či 40 bodov, bolo by to iné," vravel v Paríži.

Bodovaciu súťaž napokon vyhral Ír Sam Bennett.

Sagan sa však nedopustil riskantného manévru len v jedenástej etape. Podľa špecializovaného portálu Cycling-info.sk sa organizátorom nepáčil ani jeho šprint v piatej etape.

Vystačili si však len s napomenutím bez finančnej pokuty či odobrania bodov.

Na prvý pohľad nie je zrejmé, za čo mohli Sagana napomenúť. Záber z vrtuľníka však odhaľuje, že pár metrov pred cieľom pri snahe obísť domestika Sunwebu sa Slovák dostal do tesnej blízkosti Bennetta.

Inú možnosť však nemal.

VIDEO: Záverečný šprint 5. etapy (pohľad z vtáčej perspektívy v čase 2:40)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/IuRaJjJLsuE

VIDEO: Záverečný šprint 11. etapy