APHK kritizuje Šatana a obviňuje hokejový zväz, že zavádza verejnosť

Asociácia sa dotkla aj rozhodcov.

25. sep 2020 o 13:24 SITA

BRATISLAVA. Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja na štvrtkovej tlačovej konferencii viackrát použilo slová transparentnosť a čestnosť.

"Ak chce tak konať, malo by všetky fakty prezentovať bez prikrášľovania a zavádzania verejnosti," píše sa v reakcii Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK), ktorá zastrešuje kluby najvyššej súťaže na Slovensku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zväz zaviedol nové štartovné

Podľa APHK spájať financie plynúce do klubov zo štátneho príspevku pre uznané športy a prezentovať ich ako štandardnú podporu zo strany zväzu nie je na mieste.

Deklarovaná suma, ktorá sa mala vyšplhať do výšky 3,5 milióna eur, je poskytovaná na základe ustanovení Zákona o športe.

Súvisiaci článok Pálffy žiada kongres čo najskôr. Nemalo by to význam, tvrdí Šatan Čítajte

"Tieto prostriedky plynuli v súlade so zákonmi Slovenskej republiky do klubov aj v minulosti. Ich výška závisí od štátneho príspevku pre SZĽH. Ostalo zamlčané, že z týchto prostriedkov pre kluby sa vracia veľká časť financií naspäť do pokladne zväzu vo forme štartovného, licenčných poplatkov či rôznych finančných platieb za administratívne úkony," píše APHK v tlačovej správe.

"Zväz síce odpustil štartovné pre súťaže prípraviek, ale zaviedol štartovné pre extraligu, ktoré sa doteraz neplatilo. Zavedenie štartovného pre extraligu podľa nášho názoru zabezpečí, že SZĽH takmer vyrovná odpustené sumy štartovného pre iné vekové kategórie. Je toto štandardno-neštandardná forma pomoci v dnešných náročných koronavírusových časoch, keď sa všetci snažíme hľadať riešenia, ako sa dostať zo zlej situácie?," pýta sa APHK.

Nech sa inšpirujú futbalovým zväzom

Podľa APHK je dôležité pripomenúť, že Slovenský zväz ľadového hokeja nedisponuje marketingovými právami klubov.

Tie ich osobitými zmluvami preniesli na APHK.

Súvisiaci článok Šéfka APHK bola konateľkou firmy, ktorú zakladal Vadala Čítajte

"Asociácia má so SZĽH jedinú zmluvu o spolupráci pri výkone práv a povinností spojených s extraligou seniorov. V tejto dohode nie je žiadna zmienka o hodnote marketingových práv. Nevieme preto, na základe čoho ich predstavitelia SZĽH vyčíslili," konštatuje APHK.

"Vedenie zväzu by si malo overiť všetky reálie, ktoré panujú v slovenskom športe. Vyplácanie rozhodcov z prostriedkov zväzu nie je na Slovensku nič výnimočné. Stačí sa pozrieť do futbalového prostredia. Slovenský futbalový zväz ústretovo voči klubom nielenže platí rozhodcov v profesionálnych súťažiach, ale vytvoril aj skupinu finančne podporovaných profesionálnych arbitrov," tvrdí asociácia.

APHK bráni Čankyho

Vedenie APHK sa dotklo aj vystúpenia Miroslava Šatana a jeho kritických slov na adresu konateľa spoločnosti ŠK 32 Liptovský Mikuláš Milana Čankyho, ktorý pôsobí na poste generálneho manažéra v klube z Liptova.

Súvisiaci článok Kauza, pre ktorú NAKA vyšetruje zväz: Deťom nakúpili najdrahšie hokejky, lacnejšie vyradili Čítajte

"Ak chce prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja spájať hokej, pri verejných vystúpeniach by z jeho úst nemali zaznievať hanlivé slová k funkcionárom a zástupcom klubov," píše APHK.

"Angažovať sa v klubovom športe v dnešnej dobe nie je vôbec jednoduché. Aj za Milanom Čankym je kus práce v prospech slovenského hokeja a športové výsledky na jeho doterajších pôsobiskách," tvrdí asociácia.

"Zväz by mal obhajovať záujmy svojich členov a pozerať sa na situáciu aj zo športového hľadiska. Prioritou dneška by malo byť hľadanie riešení, aby seniorský hokej v Liptovskom Mikuláši na dlhú dobu nezanikol," uzatvára APHK.