Messi skritizoval Barcelonu. Nahnevalo ho, ako sa vedenie zachovalo k Suárezovi

Niežeby ma to prekvapilo, podpichol.

25. sep 2020 o 13:42 TASR

BARCELONA. Argentínsky futbalista Lionel Messi skritizoval vedenie FC Barcelona za prístup k Luisovi Suárezovi.

Uruguajský útočník zamieril do konkurenčného Atlética Madrid.

Messimu sa zdá, že sa jeho priateľovi nedostalo v Barcelone náležitej pocty. Suárez pôsobil v katalánskej metropole od roku 2014 a strelil 198 gólov.

Je tretí najlepší strelec v histórii klubu.

"Bude divné vidieť ťa v inom drese a ešte divnejšie hrať proti tebe. Zaslúžil by si si odchod s poctami za to, čo si urobil pre klub i kolektív. Ale to sa nestalo. Niežeby ma to prekvapilo," uviedol Messi na instagrame.

Zemetrasenie v Barcelone vyvolal štvrťfinálový debakel v Lige majstrov, keď ju Bayern Mníchov deklasoval 8:2.

Messi po zápase vyjadril túžbu odísť, čím sa dostal do konfliktu s vedením klubu, ktoré ho odmietlo uvoľniť.

Kým Messi napokon zostal, Suárez odišiel za šesť miliónov eur.

Najprv sa skloňoval jeho prestup do Juventusu Turín, no pre komplikácie s pravidlami o počte hráčov z tretích krajín napokon zostal v Španielsku.

"Akceptoval som myšlienku na tvoj odchod, ale až keď som prišiel do šatne, uvedomil som si, čo sa stalo. Ako bude ťažké fungovať bez teba v živote i na ihrisku. Budeš nám chýbať," citovala agentúra AP Messiho.