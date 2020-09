Na Tour de France skončil na pódiu. Do Ineosu sa vracia skvelý vrchár

Do tímu prídu aj ďalší traja cyklisti.

25. sep 2020 o 15:52 TASR

LONDÝN. Tretí muž celkového poradia Tour de France 2020 Austrálčan Richie Porte sa po piatich rokoch vráti do Ineosu.

Britský tím v piatok zároveň skompletizoval súpisku na nasledujúcu sezónu, keď podpísal zmluvy aj s domácim mladíkom Tomom Pidcockom, Kolumbijčanom Danielom Felipem Martínezom a Belgičanom Laurensom de Plusom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Porte: Som veľmi motivovaný

Tridsaťpäťročný Porte pôsobil v tíme už v rokoch 2012 - 2015, keď fungoval ešte pod názvom Sky.

Počas tohto obdobia vyhral dvakrát etapové preteky Paríž - Nice a na Tour veľkou mierou pomohol k triumfom Bradleyho Wigginsa a Chrisa Froomea. Nasledujúce tri sezóny strávil v BMC a posledné dva roky v Trek-Segafredo.

Súvisiaci článok Sagana počas Tour napomenuli aj v piatej etape, ohrozil Bennetta Čítajte

Najlepšie umiestenie na pretekoch Grand Tour dosiahol tento rok na Tour de France, keď si vyjazdil bronzovú pozíciu, jeho doterajšie maximum bolo 5. miesto v roku 2016.

"Strávil som tu štyri fantastické roky. Zvážil som svoje možnosti a som veľmi motivovaný, že môže stráviť záver kariéry v tomto skvelom tíme. Panuje tu výborná atmosféra, kamarátstvo je neskutočné a zostalo mi tu veľa priateľov," uviedol.

Porte sa ocitne v známej pozícii, keď nebude jazdiť na celkové poradie na pretekoch Grand Tour, ale bude robiť elitného pomocníka tímovým lídrom:

"Viem, aká bude moja úloha. Keď mám dobrý deň, dokážem vyhrávať preteky, ale vidím to ako domestik do kopcov a teším sa na to."

Brailsford: Richie vie, ako jazdíme

"Richie si zaslúžil stáť na pódiu na Tour de France a opäť demonštroval, že patrí k najlepším v pelotóne. Je to špičkový vrchár i časovkár. Vie, ako jazdíme a má obrovské skúsenosti," portál cyclingnews.com citoval tímového manažéra Davea Brailsforda.

Dvadsaťjedenročný Pidcock patrí medzi veľké talenty britskej cyklistiky, začiatkom septembra vyhral mládežnícke Giro Ciclistico d'Italia a vlani získal bronz v hromadných pretekoch na MS v kategórii do 23 rokov.

Dvadsaťštyriročný Martínez prišiel do Ineosu z EF Pro Cycling, kde strávil tri sezóny. Najväčšie úspechy dosiahol v prebiehajúcej sezóne, keď sa stal celkovým víťazom Critérium du Dauphiné a pridal aj etapový triumf na Tour de France.

O rok starší Laurens de Plus odštartoval kariéru v Quick Stepe a od roku 2019 jazdí za Jumbo-Visma. Najväčší úspech kariéry dosiahol vlani, keď vyhral celkové poradie Binck Bank Tour.

Ineos pretvára zostavu

Súvisiaci článok Saganovi chýba percento, dve. Neúspech na Gire môže byť problém Čítajte

Ineos pred nasledujúcou sezónou pretvára svoju zostavu, z ktorej odíde štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome. Posledné vystúpenie za tím pred prestupom do stajne Israel Start-Up Nation absolvuje na španielskej Vuelte.

Na jeho miesto prišiel už predtým Adam Yates z Mitcheltonu-Scott. Britský tím vyhral od roku 2012 sedemkrát Tour z toho šesťkrát s britským pretekárom.

Tento rok však na najslávnejších pretekoch vybuchol, líder tímu a obhajca trofeje Egan Bernal z Kolumbie nestačil najlepším a preteky nakoniec nedokončil.

Najlepšie tak skončil Ekvádorčan Richard Carapaz až na 13. mieste celkového poradia a tím vyhral len jednu etapu.

"Tento rok sme zaznamenali zmeny v individuálnych výkonoch ako aj v kolektívnej sile tímov. Pretekári sú lepšie pripravení a tímy organizovanejšie. Zvyšuje sa intenzita konkurencie a víťaziť je stále ťažšie," uviedol Brailsford.