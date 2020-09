Novota po debakli Dunajskej Stredy: Nechajte brankára na pokoji

Od DAC to bol totálny blackout, vraví bývalý brankár.

25. sep 2020 o 17:12 Titanilla Bődová

Ako prežíva sedem inkasovaných gólov brankár, a naozaj je taký veľký rozdiel medzi rakúskou a slovenskou ligou? O debakli DAC v Linzi sme sa zhovárali s JÁNOM NOVOTOM, bývalým brankárom DAC i Rapidu Viedeň.

Čo hovoríte na vysokú prehru Dunajskej Stredy v Linzi?

Pod vysokou prehrou sa podpísalo viac vecí: rýchle dva góly LASK-u na úvod, červená karta pre Blackmana na začiatku druhého polčasu, ako aj to, že LASK je na inej úrovni, ako Jablonec. Nie náhodou vyhrali vlani svoju skupinu v Európskej lige a pred príchodom Covidu boli na prvom mieste rakúskej ligy.



Ukázalo sa, že vedia hrať futbal, hrali otvorene, ale vzadu boli kompaktní. Pred zápasom som v rozhovore pre Kronen Zeitung vravel, že očakávam tesné víťazstvo domácich o gól. Vzhľadom na to, čo sa napokon stalo, to vyznie trošku hlúpo.

Z čoho ste vychádzali pri tomto tipe?

Čakal som, že DAC viac potrápi súpera, aj preto, lebo LASK má nového trénera, ktorý prišiel v júli. Dominik Thalhammer však už po prvých dvoch ligových kolách vravel, že podľa štatistík by malo jeho mužstvo dať 3-4 góly v každom zápase, a že tieto góly raz určite prídu.

Musím uznať, že mal pravdu. Okrem siedmich gólov mali aj veľa ďalších obrovských šancí. Zo strany DAC to bol taký blackout, ani som to nechápal.

Martin Jedlička inkasoval sedemkrát. Čo to spraví s psychikou brankára?

Klobúk dole pred ním, ako znášal tých sedem gólov. Je ukrutne ťažké, keď brankár dostane sedem gólov. Už ani to nie je ľahké, keď dostane päť alebo štyri. Mentálne to môže brankára položiť, ale na Jedličkovi to vôbec nebolo vidieť.