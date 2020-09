Vavrovi pribudne v Laziu silná konkurencia, do klubu sa vráti holandský reprezentant

Zatiaľ príde len na hosťovanie.

26. sep 2020 o 8:40 TASR

RÍM. Holandský futbalista Wesley Hoedt by sa mal stať novým spoluhráčom a zároveň konkurentom Denisa Vavra v Laziu Rím.

Dvadsaťšesťročný stredný obranca by mal v priebehu tohto víkendu po absolvovaní lekárskej prehliadky zamieriť do tímu účastníka Serie A na ročné hosťovanie s opciou na kúpu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hoedt už v Laziu pôsobil v rokoch 2015-2017. Potom zamieril do Southamptonu, ktorý ho poslal na hosťovanie do Celty Vigo a v minulej sezóne do Royalu Antverpy.

Na konte má aj šesť štartov za holandskú reprezentáciu.

Lazio vstúpi do nového ročníka najvyššej talianskej súťaže sobotňajším súbojom 2. kola na ihrisku Cagliari.