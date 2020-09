V Paríži píše tenisovú históriu, gratulovala jej hviezda Liverpoolu

Na Roland Garros ju čaká jedna z najťažších súperiek.

27. sep 2020 o 8:00 Jana Sedláková

PARÍŽ, BRATISLAVA. Nie tak dávno sledovala Mayar Sherifová s rodinou v televízii prenos z prestížneho tenisového turnaja. Pri pohľade na centrálny kurt sa Sherifovej teta spýtala: Mayar, a ja kedy budem sedieť v takej peknej hráčskej lóži?

Na budúci rok, teta, budúci rok, odvetila mladá tenistka.

"Len snívaj ďalej," podpichla ju uštipačne sestra.

Mayar Sherifová má dnes 24 rokov a je najúspešnejšia egyptská tenistka. V uplynulých dňoch dosiahla niečo, čo sa predtým žiadnej inej žene z jej krajiny nepodarilo. Vyhrala zápas na grandslamovom tenisovom turnaji.

Historickú výhru dosiahla v kvalifikácii Roland Garros, keď v prvom kole zdolala Mariu Camillu Osoriovú Serranovú. A potom pokračovala ďalej.

Vyhrala aj nad Caty McNallyovou a po výhre nad Giuliou Gattovou-Monticoneovou sa prebojovala do hlavnej súťaže.

Dosiahla tak ďalší historický míľnik egyptského tenisu.

Druhá najúspešnejšia Arabka

Sherifová je nielen prvá Egypťanka, ale tiež iba druhá Arabkou, ktorá sa v rebríčku WTA prebojovala do druhej svetovej stovky.

Doposiaľ jedinou bola Tunisanka Ons Jabeurová. Dnes 35. hráčka sveta a štvrťfinalistka Australian Open 2020.

"Stále nad tým premýšľam, že sme naozaj iba dve najlepšou dvojstovkou na svete. Veľká časť toho celého príbehu je, že sme ani samy neverili, že to dokážeme," citoval Sherifovú oficiálny web Roland Garros.

"Nikto tu pred nami nebol, kto by to dokázal, kto by nám dodal vieru, že sa to dá," dodala.

Aj svoj debut na hlavnom okruhu WTA absolvovala iba nedávno. Po reštarte sezóny prešla kvalifikáciou na podujatí v Prahe.

Vlani sa tiež finálovou účasťou na Afrických hrách kvalifikovala ako prvá egyptská tenistka v histórii na olympijské hry.

Na olympijský turnaj sa prebojoval aj jej krajan Mohamed Safwat. Ten si uvedomuje, že voči hráčom z arabských krajín má dnes veľa fanúšikov predsudky.