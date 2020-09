Žilina dostala od Zlatých Moraviec štyri góly, Slovan deklasoval Ružomberok

Hlasy po zápase

Anton Šoltis, tréner Senice: "V prvom polčase sme pôsobili veľmi ustráchane. V kabíne sme si povedali niečo iné, chlapci boli v kŕči. Cez zhustenú obranu súpera sme sa ťažko presadzovali, chceli sme hrať cez krídla, avšak nedarilo sa nám to absolútne, v predfinálnej fáze nám chýbal väčší pokoj na lopte. Súper išiel do vedenia po našej ľahkej chybe. V druhom polčase sme chceli s výsledkom niečo urobiť.

Bolo to trochu lepšie, zápas sa však hrá v šestnástkach, tam som videl najväčší rozdiel medzi nami a súperom. Hostia si počkali na svoje šance a zvládli to. Škoda druhého gólu, bola to ľahká situácia, súper to potom zavrel ešte viac. Keď nedáme gól, nemôžeme uspieť. Je pred nami ešte dlhá cesta, chýbala mi tam väčšia viera a vôľa, toto musíme zmeniť. Máme čo zlepšovať."

Norbert Hrnčár, tréner Spartaka: "Z našej strany to bol počas deväťdesiatich minút solídny výkon. Vo veľkej časti zápasu som bol spokojný s pressingom, súpera sme dostávali pod tlak, nútili sme ho odkopávať. Po celkom zaujímavých krídelných akciách sme sa dostali do veľmi dobrých situácií, vo finálnej fáze nám ešte chýbal väčší kľud. Časom to však budeme riešiť lepšie a gólovejšie. Dva góly sme strelili a súperovi sme nedovolili skórovať, víťazstvo je zaslúžené."