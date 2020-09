Lakers sú vo finále, LeBron James môže získať historický zápis

LA Lakers si zahrajú prvé finále po desiatich rokoch.

27. sep 2020 o 8:22 TASR

ORLANDO. Basketbalisti Los Angeles Lakers postúpili do finále play off NBA. V piatom zápase finále Západnej konferencie zdolali v noci na nedeľu Denver Nuggets 117:107 a v sérii hranej na štyri víťazstvá uspeli 4:1.

Pod triumf Lakers sa najvýraznejšie podpísal hviezdny LeBron James, ktorý zaznamenal triple-double s 38 bodmi, 16 doskokmi a 10 asistenciami. James dal 16 bodov v štvrtej štvrtine, s 27 bodmi mu výborne sekundoval Anthony Davis.

Lakers si vo finále NBA zahrajú už 32-krát, prvýkrát od roku 2010, v ktorom zdvihli prestížnu trofej nad hlavy 16-krát. James sa môže stať prvým hráčom NBA, ktorý po Miami a Clevelande k titulu privedie tretí klub.

"Teraz po zápase si to užijeme, ale dobre si uvedomujeme, že pred nami stojí úloha uloviť ešte väčšiu rybu. Máme pred sebou ešte väčší cieľ," citovala agentúra AFP Jamesa, ktorý si za posledných 10 rokov zahrá deviate finále.

V play off si 35-ročný James zapísal už 27. triple-double v kariére. O titul si celkovo zahrá desiatykrát, podarilo sa mu to ako štvrtému hráčovi histórie.

V tejto bilancii vyrovnal Kareema Abdula-Jabbara, lepšiu ju majú iba legendárni hráči Bostonu Bill Russell (12 finálových účastí) a Sam Jones (11).

"Veru neviem, či som bol niekedy svedkom takéhoto výkonu hráča, ktorý to v štvrtej štvrtine zobral do svojich rúk takýmto spôsobom. To zostane pamätné," povedal na margo Jamesa tréner Lakers Frank Vogel.

Nuggets dve predchádzajúce série otočili z 1:3, ich púť v tohtoročnom play off sa však už skončila. Nikola Jokič a Jerami Grant zaťažili konto súpera 20 bodmi, Jamal Murray sa dostal na 19 bodov.

Lakers sa vo finále stretnú s úspešnejším z dvojice Boston - Miami, vo finále play off Východnej konferencie vedú Heat nad Celtics 3:2 na zápasy.

play off NBA

finále Západnej konferencie:

LOS ANGELES LAKERS - DENVER NUGGETS 117:107 (33:30, 28:21, 26:33, 30:23)

Najviac bodov: James 38 (16 doskokov, 10 asistencií), Davis 27, Caruso a D. Green po 11 - Jokič a Grant po 20, Murray 19

/konečný stav série: 4:1, LA Lakers postúpili do finále/