Škriniar do Tottenhamu? Ak by prišla zaujímavá ponuka, budeme uvažovať, vraví šéf Interu

Hovorilo sa o jeho prestupe.

27. sep 2020 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Niekoľko dní trvajúce dohady talianskych médií o chystanom prestupe Milana Škriniara do Tottenhamu Hotspur dostali vážnu trhlinu.

Športový riaditeľ Interu Miláno Piero Ausilio síce priznal stretnutie so zástupcami Tottenhamu, ale zároveň doplnil, že Škriniar reálne nebol predmetom rokovania medzi oboma klubmi.

"Boli sme so zástupcami Tottenhamu, ale zopakoval som im, že Škriniar nie je aktuálne na prestupovom trhu.

Nedávno sme pustili z obrany Diega Godína (prestúpil do Cagliari Calcio - pozn.) a nemôžeme pripustiť, že prídeme aj o Škriniara," povedal Ausilio, cituje ho portál britského denníka Evening Standard.



Trochu iný názor na súčasnú situáciu so Škriniarom má tréner Interu Miláno Antonio Conte. V sobotnom zápase 2. kola Serie A, v ktorom Inter vstúpil do nového ročníka triumfom 4:3 nad Fiorentinou, bol 25-ročný slovenský stopér iba medzi náhradníkmi.

"Škriniar do Tottenhamu? Je naďalej súčasťou nášho projektu v Interi," povedal Conte pre Sky Sport, ale zároveň dodal: "Ak však v najbližších dňoch príde zaujímavá ponuka, tak neviem... Je možné, že to budeme zvažovať v súvislosti s našou finančnou situáciou."



Škriniar na konci minulej sezóny stratil miesto v základnej zostave trénera Conteho a postupne sa stal iba náhradníkom.

Podľa viacerých talianskych médií mal o nekompromisného stopéra vážny záujem Tottenham Hotspur, ktorý trénuje José Mourinho. Inter za Škriniara údajne chcel 50 miliónov eur, Tottenham bol ochotný ponúknuť 40 miliónov.