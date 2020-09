Rozhodujú detaily. Gombosovi pomohol aj výplet v rakete, vraví tréner

Na Roland Garros sa hrá v chladnom počasí.

28. sep 2020 o 10:48 SITA

BRATISLAVA. Norbert Gombos v roku 2020 toho zatiaľ veľa nenahral rovnako ako všetci svetoví tenisti, ale z pohľadu grandslamových turnajov ho môže považovať za najúspešnejší v kariére.

Na US Open v New Yorku a aj aktuálne na Roland Garros v Paríži postúpil do 2. kola dvojhry, čo sa mu nikdy predtým na turnajoch tzv. veľkej štvorky nepodarilo.

Zatiaľ čo však na US Open v 1. kole zdolal Moldavčana Radu Albota, na parížskej antuke zostal na jeho štíte 27. hráč svetového rebríčka a nasadená dvadsaťštvorka Borna Čorič.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dvadsaťtriročný Chorvát prehral s 30-ročným Slovákom 4:6, 6:3, 3:6, 4:6. Gombos (106 v rebríčku ATP) využil štyri z trinástich brejkových príležitostí a ťažil aj z presnejšej ruky.

Tóth: Noro sa dokázal zmobilizovať

V náročných podmienkach v chlade a vetre urobil 28 nevynútených chýb, kým jeho súper 46. Gombosa za výkon pochválil aj jeho tréner Tibor Tóth.

"Noro podal veľmi dobrý a sústredený výkon. Hral aktívne a robil minimum chýb. Dôležité bolo, že v treťom sete dokázal otočiť nepriaznivý stav z 1:3 a doviedol ho do víťazného konca. Čorič hral v tom čase aktívnejšie.

Noro sa ale dokázal zmobilizovať a od tohto stavu dominoval na kurte. Bolo tam viacero šancí ukončiť zápas skôr, ale napokon som veľmi rád, že ho tak jednoznačne zápas doservoval a dohral.

V Paríži je s nami aj Dávid Olasz, takže po kondičnej stránke bol Noro na tento duel tiež veľmi dobre pripravený," uviedol Tóth na oficiálnom webe Slovenského tenisového zväzu.

V 2. kole proti Rodionovi

K náročným podmienkam počas vyše trojhodinového súboja na dvorci číslo 7 skúsený tréner uviedol: "Zima, teplota 10 °C, počas celého zápasu popŕchalo a dosť fúkalo.

Deň pred prvým kolom bolo podobné počasie, preto sme sa na to vedeli trocha pripraviť a zvoliť správnu tvrdosť výpletu. Je to dosť podstatné, lebo lopty sú v takýchto podmienkach pomalšie a dosť ťažké."

Súperom Gombosa v 2. kole bude mladý Rakúšan Jurij Rodionov. Dvadsaťjedenročný ľavák si účasť v hlavnej súťaži vybojoval v kvalifikácii. V rebríčku mu patrí až 170. priečka, ale v 1. kole vyradil skúseného Francúza Jérémyho Chardyho (65. v renkingu) po vyše štyri a polhodinovom boji 3:6, 4:6, 7:6 (6), 6:4, 10:8.

V tajbrejku tretieho setu odvrátil mečbal súpera a v piatom sete napokon využil siedmu šancu na zisk zápasu. "Pokúsime sa dobre pripraviť a podať aspoň taký výkon ako v 1. kole," dodal Tóth pred 2. kolom.