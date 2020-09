Pirlo stratil body už v druhom zápase. Ťažkú hlavu si však z toho nerobí

Ronaldo pochválil mužstvo.

28. sep 2020 o 12:42 TASR

RÍM. Nový tréner talianskeho futbalového majstra Juventusu Turín Andrea Pirlo prvýkrát nezaznamenal plný počet bodov so svojím tímom už v 2. kole. Na Olympijskom štadióne v Ríme remizovali jeho zverenci s AS 2:2, pričom dvakrát prehrávali.

"Bielo-čierni" ani raz neviedli, v prvom polčase dvakrát inkasovali od francúzskeho stredopoliara Jordana Veretouta, Cristiano Ronaldo však dokázal v oboch prípadoch vyrovnať.

"Z pohľadu nášho vystúpenia bol tento duel pre nás krokom späť. Naša práca je však procesom. Nehrali sme veľa prípravných duelov a nemali sme možnosť vyskúšať si nejaké veci," nerobil si z výsledku ťažkú hlavu tréner Pirlo, ktorý so ziskom bodu vyslovil spokojnosť.

Ronaldo: Bodom sme získali

"Určite sme skôr získali. Veď sme dvakrát prehrávali a po hodine hry išli do desiatich po červenej karte Rabiota. Navyše sme mali na ihrisku napríklad Arthura, ktorý nehral šesť mesiacov," vyhlásil Pirlo pre SkySports Italia.

Remízový výsledok neznepokojil ani hlavnú hviezdu Juventusu Cristiana Ronalda, ktorý v 45. min vyrovnal prvýkrát z pokutového kopu a v 70. min sa mu to isté podarilo hlavičkou po centri Danila v čase, keď už Rimania hrali presilovku.

"Myslím si, že sme bodom skôr získali. Boli sme v komplikovanej pozícii po červenej karte, no dokázali sme sa z nej vrátiť. Na konci súťaže môže byť toto dôležitý bod.

Sme na začiatku sezóny, je tu nový tréner s novými myšlienkami. Vidím tu entuziazmus, mužstvo pracuje dobre. Budúcnosť pred nami je svetlá," vyjadril spokojnosť portugalský zakončovateľ.

Dve víťazstvá z dvoch zápasov majú na svojom konte Hellas Verona, AC Miláno a Neapol, ktorý si vysokým víťazstvom 6:0 nad FC Janov výrazne vylepšil skóre a usadil sa na čele tabuľky.

Lozano spravil progres

"Výsledok je pre súpera veľmi tvrdý. Neodzrkadľuje priebeh duelu. Ak by Piotr Zieliňski neskóroval 30 sekúnd po zmene strán na 2:0, bol by to veľmi odlišný duel," priznal tréner "Partenopei" Gennaro Gattuso.

O šesť gólov tímu spod Vezuvu sa postaralo päť strelcov, dva dal iba mexický krídelník Hirving Lozano, ktorý dal za Neapol za celý uplynulý ročník iba štyri góly.

"Poznám Lozana ešte z čias, keď hral za PSV Eindhoven. Vždy vedel byť z krídla nebezpečný. Keď sem prišiel, nebol pripravený fyzicky a ani mentálne. Kopol do lopty a hneď bol na zemi ako decko.

Teraz hrá, pretože je v dobrej forme," pochválil svojho zverenca Gattuso. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka prišiel na ihrisko v 66. minúte, keď nahradil Driesa Mertensa, autora tretieho zásahu domácich.