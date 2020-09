Prehrali po roku. Majstri sveta padli na zem, znie odkaz z Košíc

Východniarov čakajú zápasy pravdy.

28. sep 2020 o 14:20 Daniel Dedina

KOŠICE. Dva dni chýbali k tomu, aby futbalisti FC Košice vydržali v druhej lige rok bez prehry.

Ide o skreslený údaj, keďže značnú časť tohto obdobia súťažné zápasy nehrali.

Napriek tomu platí, že východniari našli premožiteľa po veľmi dlhom čase.

Článok pokračuje pod video reklamou

Cez víkend nestačili na Dubnicu. Tímu, ktorý v lete bojoval v baráži o Fortuna ligu, podľahli na jeho pôde 0:1.

Košická druholigová séria bez prehry sa zastavila na čísle štrnásť.

Bola to otázka gólov

„Sériu sme chceli, samozrejme, potiahnuť čo najdhšie. Prehra v Dubnici nemusela prísť, pretože výkon bol v poriadku. Bola to však otázka gólov. My sme ich nedali, domáci mali jednu príležitosť a po peknej strele vyhrali 1:0. Keď nepremeníme také šance, ťažko môžeme zvíťaziť,“ tvrdil športový riaditeľ FC Košice Pavol Turczyk.

Košičania si vylámali zuby na výborne chytajúcom dubnickom brankárovi Tomášovi Digaňovi, ktorému pomohla aj pravá žrď.

Pavúkova penalta, krátko pred rozhodujúcim zásahom na opačnej strane, sa do brány nevmestila.

„Hráči šli na doraz, akurát tie góly. Buď je to o individuálnej kvalite alebo o momentálnom nastavení,“ hútal nahlas Turczyk.

Deň po zápase zverejnil košický klub na sociálnej sieti slová o majstroch sveta, ktorí padli na zem a musia sa vrátiť k tvrdej práci. Šlo o kritický či motivačný príhovor?

„Každý si v tom niečo nájde. Fanúšikovia aj hráči,“ stroho komentoval túto záležitosť Turczyk.

Uvažujú ešte nad útočníkom

Košičania sa pred sezónou výrazne posilnili.

Do mužstva pribudli Jonec, Kira, Turík a najnovšie Jakúbek, všetko hráči s ligovou minulosťou. Rýchlo sa etabloval aj talentovaný stopér Elexa.

Všetci piati menovaní odohrali v sobotu na Považí plných deväťdesiat minút.

V klube ešte uvažujú o posilnení útoku. Či sa tak stane v prestupovom termíne do 5. októbra, zatiaľ nevedno.

„Priniesť kvalitného útočníka je problém,“ priznal športový riaditeľ FC Košice.

Z tých, ktorí sú v kádri, hráva pravidelne len Kolumbijčan Blandon. Angličana Forda limitovalo zranenie i choroba a Ukrajinec Višnevskij zrejme v klube pokračovať nebude.

„Ide na operáciu kolena a v zime mu končí zmluva,“ priblížil Turczyk.

K možným pohybom v tíme doplnil: „Do zimy už asi veľké zmeny čakať nemožno. Niektoré príchody boli vynútené. Dané posty sme mali dobre obsadené, ale vinou zranení sme to museli riešiť. Prišli kvalitní hráči, ktorí verím, že nám pomôžu.“

Dlhodobo zranený je kapitán mužstva Vancák, u Keresteša je otázne, či stihne záver jesennej časti a najpriaznivejšie to vyzerá v prípade Lienera. Ten by sa mal zapojiť do tréningu už tento týždeň.

Trikrát v rade proti priamym konkurentom

Október bude ozajstným testom košických ambícii.

V troch stretnutiach po sebe narazia na priamych konkurentov v boji o postup. Postupne vyzvú Banskú Bystricu, Skalicu i Podbrezovú.

„Pozeráme sa stále na najbližšieho súpera, potrebujeme sa čo najlepšie pripraviť na Bystricu. Hráme doma, takže chceme vyhrať,“ netají Pavol Turczyk.

V sobotu to bude v košickom Čermeli zaujímavý duel aj z iného pohľadu.

Kým banskobystrický útok je s 34 nestrieľanými gólmi suverénne najlepší v súťaži, to isté platí o košickej defenzíve. Tá inkasovala v deviatich zápasoch len štyrikrát.

„Majú vpredu kvalitných hráčov i silné štandardné situácie, ale strašiak to pre nás nie je. Urobíme všetko pre to, aby sme strelili viac gólov než súper,“ dodal Turczyk.