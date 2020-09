Jusková pokorila La Manche aj so štafetou. Vystrašili ju migranti na člne

Vyrovnať sa museli s vlnami aj medúzami.

28. sep 2020 o 20:35 Patrik Fotta

Článok pokračuje pod video reklamou

KOŠICE. Diaľková plavkyňa Zuzana Jusková pred troma rokmi ako prvá Slovenka preplávala slávny kanál La Manche.

Obdivuhodný počin si košická rodáčka znova zopakovala, no tentoraz bola súčasťou ženskej štafety.

Celkovo šesť odvážnych plavkýň pokorilo 32 km dlhú trasu z Anglicka do Francúzska za 12 hodín a 40 minút.

Okrem Juskovej bola súčasťou slovenskej výpravy aj ďalšia východniarka – Zuzana Szabóová z Popradu.

Trénerom štafety bol Zoltán Makai, ktorý La Manche preplával pred 18 rokmi.

Nečakaná návšteva

Juskovej pocity po druhom preplávaní La Manche boli iné ako pred troma rokmi.

„Bolo to omnoho emotívnejšie, keďže teraz som si užila viac výhľadov z lode. Navyše som sledovala ostatné baby, ako sa snažia vo vode. Na druhej strane som sa musela vyrovnať s morskou chorobou, keďže na lodi bolo cítiť každú vlnu. Hovorila som si, že radšej by som bola celý čas vo vode,“ pousmiala sa Jusková a dodala:

„Zhodou okolností to vyšlo na mňa, aby som vyšla z vody na breh. Pocity boli skvelé. Celé som si to omnoho viac užila, keďže som mohla vidieť viac, ako len vodu a lode. Bol to nádherný zážitok.“

Najväčší rozdiel v porovnaní s prvým preplávaním kanálu bolo stretnutie so skupinou migrantov.

„Bola to pre nás všetkých dosť nečakaná návšteva, keď sme ich videli blížiť sa k nám na člne. Trochu nás to prirodzene aj vystrašilo. Vynorilo sa mi pri tom, že práve títo ľudia ma brzdia pri mojej snahe ísť preplávať Gibraltár. Kvôli ním je ťažké sa tam dostať,“ uviedla Jusková.

Bála sa, aby ich vlna nehodila o loď

Súvisiaci článok Slovenky prvýkrát štafetovo preplávali Lamanšský prieliv. Chystali sa na to roky Čítajte

V šesťčlennej štafete bola práve Košičanka najskúsenejšou plavkyňou.

„Žiadna z nich si nevedela predstaviť, do čoho idú. Nemali predstavu, aké vlny ich čakajú, keďže nemáme blízko žiadne more, kde by sa dalo pravidelne trénovať.

Všetky ale poznali moju východniarsku povahu a keď nastupovali na loď, dobre vedeli, že aj keby si to náhodou počas plavby rozmysleli, nedovolím im vzdať sa.

Žartovala som, že ak by mali také myšlienky, minimálne ich zabijem. Napokon bola ale na lodi výborná nálada, hoci nám bolo veľmi zle. Loď sa neustále kývala sprava doľava.“

Najväčšie obavy panovali najmä z toho, že sa niektorá z členiek štafety zraní a celý pokus by tak bol neplatný.

„Ktorúkoľvek z nás mohla vlna hodiť o bok lode. Tá bola neustále blízko nás. Ja som mala výhodu v tom, že som vedela, ako sa správať vo vode a vždy som radšej išla od lode ďalej. Navyše sme plávali s tou istou posádkou a na rovnakej lodi.

Kapitán ma poznal a veril mi, že mám dosť síl a tak nemal problém udržiavať s loďou odstup. Na ostatné baby, keď sa vzdialili, už začala loď húkať aby prišli bližšie. Zároveň si museli zvyknúť aj na medúzy, ktoré neustále dobiedzali. Nebolo to teda vôbec jednoduché,“ uviedla Jusková.

Časom pokorili aj mužskú štafetu

Počasie historicky prvej ženskej štafete zo Slovenska, ktorá sa odhodlala prekonať La Manche celkom prialo.

„Mali sme aj slnko, ktoré mi pri mojom prvom pokuse chýbalo. Celkovo bolo klasické anglické počasie. Našťastie nám nepršalo, no na druhej strane fúkal silný vietor a zdvihli sa vlny. Osobne si myslím, že z lode to vyzerá omnoho hrôzostrašnejšie než z vody. V nej si plavec ani neuvedomuje, aké veľké sú vlny.“

S celkovým časom štafety 12 hodín a 40 minút bola Jusková nadmieru spokojná.

„Podarilo sa nám dokonca týmto časom pokoriť aj mužskú štafetu, takže všetky sme boli nadšené. Cením si ho o to viac, že baby nemali pred tým veľké skúsenosti s plávaním v oceáne. Všetky išli na hranici svojich síl.“

Letenky kupovali na poslednú chvíľu

Osláviť výnimočný úspech zatiaľ Slovenky nestihli, no veria, že sa im to podarí čoskoro.

„Doma sme zatiaľ neoslavovali. Dúfam, že nám to vyjde, ak nám to neprekazia opatrenia s koronavírusom. V Anglicku sme trochu oslavovali, ale nikto nevládal dopiť ani pol pohárika šampanského.

Oslava pre nás bola už len to, že sme to zvládli. Navyše v deň, keď sme plávali, oslavoval narodeniny náš tréner Zoli Makai. Dostal od nás asi najkrajší darček.“

Celosvetová pandémia zapríčinila, že sa výlet slovenskej štafety predražil.

„Plánovali sme si kúpiť letenky a zarezervovať ubytovanie omnoho skôr, ale práve kvôli situácii s koronavírusom sme museli čakať do posledného momentu. Vyšlo nás to preto o čosi drahšie. Napokon ale všetko klaplo tak ako malo.“

Na pláži ich vítali dôchodcovia

Pred troma rokmi finišovala Jusková na inej pláži ako tentoraz so štafetou.

„Je tam viacero pláží, kde sa dá vyjsť na breh. Tentoraz sme trafili na takú, kde akurát dôchodcovia venčili psíkov. Psov tam bolo viac ako ľudí. Vedeli ale, čo sme za skupinku, pretože už sú tu na plavcov zvyknutí,“ skonštatovala Jusková, ktorej najbližším cieľom je pokoriť Gibraltár.

„Mám okrem toho ešte nejaké ďalšie plány v hlave, ale nechcem to prezrádzať dopredu, kým to nie je isté. Rada idem rovno na vec a tak trochu šokujem. Prezradím len, že to bude opäť veľké, ak všetko vyjde.“