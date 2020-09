Chyba ho mala stať pódium. Potom však prišlo ohromné gesto súpera

V atletike sa udial zaujímavý moment.

29. sep 2020 o 13:34 SITA

BRATISLAVA. Na triatlonových pretekoch v španielskom meste Santander zostávalo do konca len pár metrov. Britský pretekár James Teagle (24) bol na treťom mieste a zostávalo mu prebehnúť už len jednu zákrutu, za ktorou ho čakala cieľová rovinka.

Vyčerpaný športovec si však na konci 10 km dlhého behu pomýlil smer a skončil v bariére medzi divákmi. Aj tak však napokon skončil tretí. Ako je to možné?

"Bolo to na konci dvojhodinového behu a zbadal som veľkú červenú šípku. Mal som pocit, že to je cieľová čiara. Keď som narazil do bariér, myslel som, že je to môj koniec. Dav na mňa začal kričať, že to nie je správna cesta,“ napísal Teagle na sociálnej sieti, informoval o tom aj portál olympic.sk.

Chvíľka nepozornosti ho stála pozíciu na treťom mieste. Pred neho sa medzitým dostal domáci pretekár Diego Méntrida. Tesne pred cieľom však 21-ročný Španiel na veľké prekvapenie počkal na svojho súpera a džentlmensky ho pustil pred seba. Ešte si aj podali ruky.

"Keď som videl, čo sa mu stalo, zastal som a pustil ho. Tú medailu si predsa zaslúžil on," uviedol Méntrida pre Eurosport.

Jeho veľkodušné gesto nezostalo bez odozvy. Video z fair play počinu obletelo celý svet a Méntrida sa dočkal mnohých gratulácií. V Santanderi sa konal olympijský triatlon s objemami: 1,5 km plávanie, 40 km cyklistika a 10 km beh.

"Chcem sa vám všetkým poďakovať za to, že mi píšete a vyslovujete mi podporu. Takto ma vychovali moji rodičia a môj triatlonový klub. Podľa mňa by to malo byť považované za normálne gesto.

Nikdy by som si nemyslel, že to môže zájsť takto ďaleko a že to bude mať takýto obrovský dosah v médiách. Je to pre mňa česť,“ napísal na Instagrame Méntrida.

"Samozrejme, dlhujem mu pivo za to, čo urobil. Ak sa najbližšie stretneme na pretekoch, musím mu to splatiť. Inak budem vyzerať ako darebák," zareagoval Teagle.