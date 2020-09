Šampióni bublinového hokeja. Tampa vymazala neúspechy a sklamania, znie zo sveta

Prečítajte si ohlasy médií na triumf Tampy.

29. sep 2020 o 10:40 TASR

EDMONTON. Ohlasy médií na triumf hokejistov Tampy Bay Lightning vo finále play off zámorskej NHL nad Dallasom Stars 4:2 na zápasy.

AFP: "Brayden Point strelil gól v presilovke, Andrej Vasilevskij chytil 22 striel a dosiahol shutout a Tampa Bay získala druhý Stanleyho pohár v histórii. Toto víťazstvo vymazalo roky tesných neúspechov a sklamaní v play off."

Tampa Bay Times: "Tampa Bay Lightning zvíťazila v šiestom zápase nad Dallasom 2:0 a po šiestich rokoch tesných prehier a sklamaní získala Stanleyho pohár. Cesta za ním sa zdala byť nekonečná a aj táto sezóna sa javila občas ako nekonečná. Možno práve preto sa hodí, že sezóna 2020 bude v Tampe večná."

tsn.ca: "Bublinová výhra Lightning sa zapíše ako jeden z najlepších výkonov v Stanleyho pohári."

espn.com: "Úloha splnená: Tampa Bay vynulovala Dallas Stars a získala svoj druhý Stanleyho pohár. Hráči Lightning sú šampióni 'bublinového' hokeja."

idnes.cz: "V špecifickej vyraďovačke NHL, ktorá sa pre koronavírusovú pandémiu po dlhej pauze odohrávala v izolácii v kanadskej 'bubline', sa radujú hokejisti Tampy. Finálovú sériu s Dallasom ovládli 4:2 na zápasy. Historický počet Čechov sláviacich zisk Stanleyho pohára sa tak rozšíril o Ondřeja Paláta a Jana Ruttu."

sport.cz: "Hokejisti Tampy slávia, druhýkrát v histórii získali Stanleyho pohár. Uzavreli snáď najpodivnejšiu sezónu, akú kto pamätá. V šiestom finále zdolali Dallas 2:0 a zopakovali triumf z roku 2004. Z najcennejšej klubovej trofeje sa radujú aj útočník Ondřej Palát, ktorý veľkým dielom prispel v play off k jej zisku, a obranca Jan Rutta. Počet českých víťazov sa tak rozšíril na 28."

iihf.com: "Tento titul čakal na talentovaný tím Lightning už dlho. Nielen, že prehrali finále 2015 s Chicagom Blackhawks, no v rokoch 2016 a 2018 podľahli v konferenčnom finále Pittsburghu Penguins a Washingtonu Capitals. Vlani vyrovnali rekord Detroitu z sezóny 1995/96 v počte výhier v základnej časti (62), no v play off ich v 1. kole zmietol ôsmy Columbus. Tentokrát sa im to v netradičných podmienkach podarilo."