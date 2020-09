Černáka vytiahol do seniorského hokeja. Tomko: Erik mal buldočiu povahu

Trénoval tvrdo a nič neodflákol, vraví.

29. sep 2020 o 11:28 Patrik Fotta

KOŠICE. K seniorskému hokeju pričuchol Erik Černák v sezóne 2013/14 už ako sedemnásťročný, keď ho do áčka HC Košice vytiahol vtedajší tréner oceliarov Anton Tomko.

Mladý bek vytvoril defenzívnu dvojicu so skúseným Martinom Štrbákom, od ktorého sa mal veľa naučiť.

Vo svojej úvodnej sezóne medzi mužmi odohral 13 duelov v základnej časti a 7 zápasov pridal v play-off.

O rok neskôr už dostal omnoho viac dôvery a v 43 stretnutiach si pripísal na konto 5 gólov a 8 asistencií.

Košický rodák na sebe tvrdo pracoval a aj počas letnej prípravy si pridával tréningy navyše.

„Nikdy nič neodflákol a svojou buldočou silou a povahou smeroval k tomu, aby sa z neho stal úspešný hokejista,“ povedal o Černákovi jeho prvý tréner na seniorskej úrovni Anton Tomko.

Úspechu išiel v ústrety

Do áčka HC Košice si Tomko vyhliadol Černáka pre jeho ideálnu robustnú postavu.

„Z juniorky sme ho vytiahli aj s Paľom Zůbekom. Prišiel nám už v mladom veku ako obranca, ktorý má ideálny somatotyp. Mal skvelú výšku, váhu, bol veľmi silný.

Hľadali sme mu v zostave miesto, kde by mohol rásť a napredovať. Dali sme ho vtedy k Martinovi Štrbákovi, ktorý patril k najskúsenejším obrancom celej extraligy. Urobili sme to aj s víziou, ktorá sa naplnila a Erik sa dokázal presadiť aj v náročnej NHL.

Osobne ma to veľmi teší a gratulujem mu. Je to pre neho pocta a skvelá vizitka, že už v mladom veku dokázal získať Stanley Cup,“ povedal Anton Tomko.

Černákov úspech podľa Tomka nebol náhodný a je za ním obrovská drina a odriekanie.

„Išiel tomu v ústrety. Trénoval tvrdo a nič neodflákol. V lete si pridával tréningy navyše. Ja som ho vnímal ako skromného chlapca, ktorý mal vytvorené aj veľmi dobré podmienky v rámci rodinného zázemia.

Vystupoval vždy poctivo a s pokorou. Každú jednu pripomienku si dokázal vziať k srdcu. S Martinom Štrbákom boli ku koncu sezóny výborne zohraná dvojica a vedeli si navzájom na ľade pomôcť.

Mňa veľmi teší, že som sa ako tréner mohol podieľať v určitej fáze Erikovej kariéry na jeho vzostupe,“ skonštatoval Tomko.

Bez talentu by sa nepresadil

Aj po odchode z Košíc sledoval kariéru talentovaného obrancu, ktorého kroky veľmi skoro zaviedli do zámoria.

„Vždy som sa snažil sledovať vývoj svojich bývalých zverencov. Keď dosiahnu nejaký úspech zagratulujem im a poteším sa z toho.

Erikov vývoj v Amerike som samozrejme sledoval a ukázalo sa, že to bol dobrý krok, ísť tam a vydržať v seniorskom hokeji už v mladom veku. Slúži mu ku cti, že sa nevzdal a neutiekol do juniorských líg. Ukázal, že má aj obrovský talent, pretože bez neho by sa tam nepresadil.

Veľmi ma potešilo, keď som videl, že vo finále ho tréner nasadzoval aj v rozhodujúcich okamihoch. Erik to zvládol a zachoval aj v najťažších chvíľach chladnú hlavu.“

Černák, ktorý má len 23 rokov, by mal byť v budúcnosti veľkou oporou aj v reprezentačnom tíme.

Už vlani na domácich MS dokázal, že je na túto rolu pripravený.

„Vyrastá z neho vynikajúci bek. Treba povedať, že je stále v mladom veku. Ak bude pokračovať v tvrdej práci, ktorú odvádza doteraz, vyrastie našej reprezentácii fantastický pilier defenzívy. Som o tom presvedčený,“ povedal Tomko.