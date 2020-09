Ujal sa ho, keď mal šestnásť rokov: Černákovi sa do zámoria nechcelo

Martin Štrbák hovorí o Černákovi.

29. sep 2020 o 16:27 Daniel Dedina

Keď mal Erik Černák šestnásť rokov, ujal sa ho skvelý tútor. V tom čase už 38-ročný MARTIN ŠTRBÁK, držiteľ kompletnej medailovej zbierky Slovenska z majstrovstiev sveta.

Ich protiklady sa skĺbili do výborne fungujúcej obrannej dvojice a s Košicami sa tešili z dvoch ligových titulov. Teraz patrí Černák medzi najlepších slovenských hokejistov a prvýkrát zdvihol nad hlavu slávny Stanleyho pohár. Vo veku 23 rokov.

"Stal sa z neho elitný obranca - vďaka pracovitosti i charakteru," tvrdí Štrbák.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bola pre vás Tampa Bay favoritom na zisk Stanleyho pohára?

Mali vynikajúci tím, vyvážený, s výborným brankárom. V rozhodujúcom šiestom zápase mali v úvodných dvoch tretinách jasnú prevahu, súpera nepustili prakticky do žiadnej šance. Dallas hral tiež výborný hokej, ale mužstvo musí mať počas play off aj šťastie. A to sa tento rok priklonilo na stranu Tampy.

Erik Černák získal Stanleyho pohár už vo svojej druhej sezóne v NHL. Ja stabilným hráčom Tampy, patrí medzi opory mužstva. Dá sa v jeho prípade hovoriť o štarte snov?

Súvisiaci článok Bol ťarbavý a ľudia sa mu smiali. Teraz získal Stanleyho pohár Čítajte

Klobúk dole pred ním. Keď odchádzal do zámorskej juniorky, veľmi sa mu tam nechcelo. Potom pochopil, že je to súčasť jeho hráčskeho vývoja a toho, aby si zvykol na severoamerický spôsob hokeja i celkovo na tamojší život. S odstupom času priznal, že to bolo dobré rozhodnutie.

Po dvoch rokoch v juniorke a jednom na farme sa chytil hneď prvej príležitosti a presvedčil trénerov. Tí z neho mali ťažkú hlavu, pretože odstavil na vedľajšiu koľaj obrancov, ktorí mali v tíme stabilné miesto. Erik svojimi výkonmi a prístupom presvedčil všetkých ľudí v organizácii Lightning, že je jej súčasťou.

Aj vo finále sme mohli vidieť, že nastupoval proti najlepším hráčom súpera. Končí sa mu zmluva, tak uvidíme, ako dopadnú rokovania.

Ako si spomínate na vaše spoločné obdobie v Košiciach?

Erika som spoznal v kancelárii Juraja Bakoša (vtedajší generálny manažér klubu, pozn. red.), kde sme riešili môj kontrakt a nejaké veci pred sezónou. Spomenul, že má mladého chlapca, ktorý zhodou okolností prišiel s mamkou tiež podpísať kontrakt.