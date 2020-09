Djokovič deklasoval nervózneho mladíka, ten však predviedol úder dňa

Srb stratil iba päť gemov.

29. sep 2020 o 18:11 TASR

PARÍŽ. Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénnym spôsobom prebojoval do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole ako nasadená jednotka zdolal Švéda Mikaela Ymera 6:0, 6:2, 6:3.

Pre Srba to bol prvý grandslamový zápas od osemfinále US Open, v ktorom ho diskvalifikovali za napálenie loptičky do krku čiarovej rozhodkyne.

Djokovič v prvom sete nepustil Ymera prakticky k ničomu a za 20 minút mu uštedril tzv. kanára. Mladý Švéd bol príliš nervózny, trápil sa na podaní.

Na začiatku druhého dejstva Ymer držal s favoritom krok v dlhších výmenách. Pri jednej z nich po lobe Djokoviča predviedol ukážkovú zadovku, ktorej zatlieskal i Srb.

V závere setu mal však navrch líder svetového rebríčka ATP. V treťom dejstve Ymer vyrovnal z 1:3 na 3:3, no koncovka patrila Djokovičovi.

Roland Garros - 1. kolo, muži

Novak Djokovič (Srb.-1) - Mikael Ymer (Švéd.) 6:0, 6:2, 6:3

Kevin Anderson (JAR) - Laslo Djere (Srb.) 6:2, 6:3, 6:4

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Harold Mayot (Fr.) 7:6 (5), 6:3, 7:5

Dušan Lajovič (Srb.-22) - Gianluca Mager (Tal.) 6:4, 7:6 (4), 4:6, 6.1

Cristian Garin (Čile-20) - Philipp Kohlschreiber (Nem.) 6:4, 4:6, 6:1, 6:4

Marc Polmans (Austr.) - Ugo Humbert (Fr.) 6:2, 6:2, 3:6, 6:3

Matteo Berrettini (Tal.-7) - Vasek Pospisil (Kan.) 6:3, 6:1, 6:3

Lloyd Harris (JAR) - Alexej Popyrin (Austr.) 6:4, 6:4, 7:6 (7)