Ako, že si to nevšimla? Na Roland Garros došlo ku kontroverznému momentu

Mala vyhrať set, napokon ho stratila.

29. sep 2020 o 19:47 TASR

PARÍŽ. Francúzka Kristina Mladenovičová po prehre s Nemkou Laurou Siegemundovou v 1. kole Roland Garros žiada, aby aj v tenise po vzore futbalu zaviedli VAR.

Domácu hráčku nahnevala situácia zo záveru úvodného dejstva, keď viedla 5:1 a mala setbal. Nemka ho odvrátila, no opakovaný záznam ukázal, že jej úder nasledoval až po dvojdotyku.

Mladenovičovú situácia nahnevala o to viac, že následne stratila celý set, keď súperka otočila z 1:5 na 7:5. Druhý set vyhrala Siegemundová 6:3.

"Bolo by skvelé, keby aj v tenise bol k dispozícii systém VAR. Namiesto človeka síce rozhoduje kamera, no mýliť sa je ľudské. Nechápem, ako si empajrová rozhodkyňa nemohla všimnúť, že loptička po mojom údere dopadla na stranu Siegemundovej dvakrát," vravela Mladenovičová.

"Jej sa nič nestane, pokračuje na turnaji, no ja si musím baliť kufre. Lauru za nič neviním, ona nenesie zodpovednosť. Keby priznala dvojdotyk, bola by najférovejšia a najlepšia hráčka na okruhu WTA, no nespravila to," dodala.