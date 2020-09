Minúta po minúte: Hokejisti protestovali, dostane šport výnimku?

Na športových podujatiach zrejme bude môcť byť 50 ľudí.

12:30 Bolo by dobré dopredu komunikovať so športovou obcou, vraví predseda SPŠ Riapoš

K situácii sa vyjadril aj predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš: "Mnohé športové podujatia majú niekoľkoročnú prípravu a keď sa menia informácie z jedného dňa na druhý, prináša to chaos.

Bolo by dobré, keby sa dopredu komunikovalo so športovou obcou, aby sme sa mohli včas pripraviť na opatrenia, s väčším časovým predstihom. Mám pocit, že sme nepripravení na druhú vlnu pandémie.

Viem, že nikto nemá vešteckú guľu, ale v športe sa musíme pripraviť na to, čo nás čaká. Je dobré, že budeme môcť pokračovať v tréningovom procese."

12:03 Dostane šport výnimku?

"Verím že šport dostane výnimku a súťaže môžu pokračovať alebo sa rozbehnúť pod podmienkou, že budú bez divákov," povedal poslanec OĽaNO a bývalý tenista Ján Krošlák.

11:42 Návrh chcú dotiahnuť v priebehu dňa

"Všetko sa pokúsime dotiahnuť ešte v priebehu dnešného dňa," vyjadril sa aj splnomocnenec vlády Karol Kučera.

"Toto je však úloha štátneho tajomníka pána Husára, aby návrhy tlmočil na zasadnutí vlády," povedal poslanec OĽaNO Ján Krošlák.

11:42 Zákaz bol zle naformulovaný, vraví poslanec OĽaNO Krošlák

"Dal som požiadavku na Úrad vlády, či by sme nemohli byť s Karolom Kučerom a Rišom Nemcom pri formulovaní návrhov pre šport, pretože ich formulujú ľudia, ktorí nemajú šajnu o športe.

Zákaz hromadného športu bol zle napísaný. Bolo to myslené len v súvislosti s divákmi. Ligy pokračujú ďalej, zákaz bol to zle naformulovaný," povedal Ján Krošlák, poslanec OĽaNO a bývalý tenista.

"Preto prišla vlna nevôle. Zrušenie hromadných športových podujatí nebolo nikdy v pláne," doplnil Krošlák.

11:32 V basketbale sa prispôsobia aktuálnym pravidlám

"Prispôsobime sa aktuálnym pravidlám. V lete sme odohrali mládežnícke súťaže v bubline, aj s divákmi. Zvládli sme to. V dnešnej dobe, keď fanúšikovia nebudú môcť vidieť zápasy naživo, by sme ich mali aspoň vysielať," povedal

V dnešnej dobe, keď máme priniesť zápasy fanúšikom, keď nebudú môcť naživo, aby sme ich aspoň vysielali," povedal generálny manažér Young Angles Košice Daniel Jendrichovský, ktorý bol na rokovaní zástupcom basketbalovej obce.

11:30 Futbalové a hokejové súťaže sa budú môcť hrať, vraví splnomocnenec Kučera

"Šport by sa mal v týchto chvíľach zjednotiť, aby sme dokázali pootvárať všetky športoviská a aby sa šport ako spoločenská udalosť mohol uskutočniť, aby to neskončilo veľmi zle," povedal generálny sekretár SZĽH Ivan Pulkert.

Ak bude platiť nariadenie o počte päťdesiatich ľudí na športovom podujatí, vrátane hráčov, bude ohrozený zápas slovenskej futbalovej reprezentácie v barážovom zápase o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy 8. októbra na Tehelnom poli proti Írsku.

"Žiadny futbalový zápas nie je realizovateľný pri počte 50 ľudí. Ak zoberieme zápas proti Írsku, minimálny počet je 200 až 250 ľudí," povedal generálny sekretár SFZ Peter Palenčík po rokovaní zástupcov.

Situáciu vysvetľoval splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera:

"Vysvetľovali sme, ako by malo byť odkomunikované toto opatrenie. Áno, tieto ligy budú môcť prebiehať. Musí sa to vyjasniť. Futbalová alebo hokejová liga môže prebehnúť. To sú podujatia, ktoré majú najviac účastníkov. Musí sa to špecificky vysvetliť."

11:25 Termín náhrady za finančné straty zatiaľ nie je známy

"Nevieme, do akého časového horizontu dostanú športové kluby náhradu za finančné straty počas koronavírusu," povedal Štátny tajomník rezortu školstva Ivan Husár.

Prezident SOŠV Anton Siekel hovorí o rokovaní zástupcov. "Väčšia časť diskusie bola venovaná aktuálnej situácii. Či sa podujatie bude môcť organizovať, či deti budú môcť trénovať. Nemôžeme nechať ľudí v neistote."

11:21 Bývalý tenista Karol Kučera je rád, že premiér Matovič si vypočul požiadavky

Sme radi, že pán premiér si vypočul požiadavky športovej obce a bol veľmi ústretový. Toto číslo vzišlo z komunikácie s hlavným hygienikom. Nevidel by som to číslo - 50 - tragicky.

Budú môcť tieto súťaže bežať ďalej. Nebude nikto skúmať, či to bude 55 ľudí. Spodná hrana je, aby sa mohli prebiehať podujatia, aby deti mohli športovať," povedal splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera.

11:17 Prezident SOŠV Siekel hovorí o neudržateľnej situácii

"Rešpektujeme názory odborníkov, ale snažíme sa prezentovať naše návrhy opatrení. Situácia sa rýchlo mení. Podávame ruku ako športové hnutie, ktoré je zjednotené. Situácia je v rámci športu dlhodobo neudržateľná," povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel.

11:10 Zástupcov zväzov rokovali s predstaviteľmi Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) i vlády

Zástupcovia rokovali približne dve hodiny, postupne sa vyjadrujú na tlačovej konferencii.

11:06 Hokejisti protestujú pred úradom vlády

Slovenskí hokejisti spoločne reagujú na pôvodne avizované opatrenia krízového štábu.

Dva dni pred štartom najvyššej súťaže Tipos extraligy sa v Bratislave pred Úradom vlády Slovenskej republiky stretli zástupcovia extraligových aj prvoligových klubov, aby vyjadrili verejný protest proti chystaným opatreniam, ktoré viacerí z nich označili za likvidačné.

V centre Bratislavy sa zhromaždilo približne 400 členov jednotlivých hokejových klubov.

Pred médiá vystúpili zástupcovia hráčov Branislav Rapáč, Michal Sersen, Ivan Švarný a tiež zástupca hráčov vo výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu Tomáš Medveď. Zástupcovia mali dvojhodinové rokovanie.

11:00 Opatrenia budú platiť pre hromadné podujatia vonku aj vo vnútri

11:00 Na podujatiach bude môcť byť maximálne 50 ľudí

Na všetkých hromadných podujatiach bude môcť byť maximálne 50 ľudí. Opatrenie, ktoré v stredu vydá Úrad verejného zdravotníctva, bude platiť pre športové a kultúrne podujatia i omše.

S návrhom prišiel hlavný hygienik SR Ján Mikas, pred rokovaním vlády o tom informoval premiér Igor Matovič.

Premiér priblížil, že ak na športovom podujatí budú športovci a celý realizačný tím tvoriť skupinu 50 ľudí, tak budú musieť hrať bez divákov.

"Zdá sa mi to v súlade so zdravým rozumom, aby sa nerobili žiadne výnimky a aby sa všetci cítili rovnako pred týmito opatreniami. Je to férový postoj ku každému," poznamenal premiér.