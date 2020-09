Chceme len hrať, prosia vládu športovci

Hokejisti prišli protestovať pred Úrad vlády.

30. sep 2020 o 13:49 Michal Šášky

BRATISLAVA. Deň pred tým, ako majú vstúpiť do platnosti prísne obmedzenia krízového štábu, prišli slovenskí hokejisti na Úrad vlády odovzdať otvorený list premiérovi Igorovi Matovičovi.

V centre Bratislavy zaparkovalo zhruba desať autobusov s hokejistami väčšiny extraligových a prvoligových klubov. Trojica Michal Sersen, Ivan Švarný a Branislav Rapáč v pozadí s ďalšími stovkami kolegov tlmočila problémy a obavy celej športovej obce.

Približne hodinový protest hokejistov pred Úradom vlády bol tichý a bezproblémový.

Všetci účastníci mali rúška, nepodávali si ruky, neobmedzili ľudí ani dopravu.

Podporiť ich prišiel aj člen Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu Tomáš Medveď.

Chceme len hrať

Pondelňajšie opatrenia krízového štábu hovoria o takmer úplnom zákaze hromadných podujatí, pre mnohé športové i kultúrne inštitúcie by preto mohli byť likvidačné.

„Chceli sme poukázať na to, že šport a kultúra existujú. Máme totiž pocit, že sa na nás absolútne zabudlo,“ povedal pre SME po východe z podateľne Úradu vlády hokejista Ivan Švarný.

„Stovky hráčov, ktorí stoja za mnou, sú živitelia rodín. A ďalšie státisíce ľudí v pozadí či v kultúre sú na tom rovnako. Bez podpory od štátu neprežijú športové kluby, tie zas nemôžu platiť nás a šport nám pred očami zaniká. Preto sme prišli dať najavo, že s vyjadreniami štátnych predstaviteľov a s prísnymi opatreniami nesúhlasíme,“ dodal.

Požiadavky zo strany športovcov sú pomerne jednoduché.

„Chceme len hrať,“ poznamenal kapitán hokejového Slovana Bratislava Michal Sersen.

„Podľa nariadení, ktoré boli vyhlásené pred dvomi dňami, by bolo odohranie zápasu prakticky nerealizovateľné. Aj keby sme hrali bez divákov, hoci to nie je ono, je to základná vec, aby šport prežil,“ dodal.

Nevyhnutná pomoc od štátu

Kým v iných krajinách sú už známe formy podpory pre šport, prípadne sa dokončujú mimoriadne dotačné programy, na Slovensku je zatiaľ v tomto smere ticho.

„Treba si uvedomiť, že 30 až 40 percent rozpočtu klubov tvoria vstupenky. Ak je akékoľvek podnikanie obmedzené štátom, kompenzácie sú nutné,“ upozorňuje Branislav Rapáč.

„Od marca až dodnes sa s nami vôbec nikto nerozpráva. Boli sme ticho pol roka, ale je najvyšší čas, aby nás bolo počuť,“ vyzýva hokejista Slovana.

Športovci citlivo vnímajú každé rozhodnutie krízového štábu. Nad väčšinou opatrení – od tréningu v rúškach až po zatvorenie štadiónov – často môžu len krútiť hlavami.

“ Považujem za obrovskú chybu, že v komisii či krízovom štábe nie je jediný zástupca, ktorý by mal reálnu skúsenosť so športom alebo manažérskou športovou činnosťou. „ Branislav Rapáč, hráč HC Slovan

„Považujem za obrovskú chybu, že v komisii či krízovom štábe nie je jediný zástupca, ktorý by mal reálnu skúsenosť so športom alebo manažérskou športovou činnosťou. Následne prijímajú také opatrenia, ktoré nie sú správne ani logické.

Doteraz nikto nevysvetlil, ako môže byť napríklad 500 divákov na každom štadióne bez ohľadu na to, či má tisíc alebo 10-tisíc miest na sedenie. Verím, že ľudia z praxe budú prizvaní na komunikáciu a budú sa ich názory počúvať,“ dodal Rapáč.

Posledný zápas hokejovej ligy sa odohral ešte začiatkom marca. Po siedmich mesiacoch sa mala začať nová sezóna už tento piatok.

„Na základe aktuálnych vyhlásení by sa zápas nemohol z organizačného či ekonomického pohľadu uskutočniť. Pre kluby by to bola ekonomická smrť. Je len jedna možnosť. Buď sa pravidlá zmenia, alebo sa liga nezačne,“ povedal Rapáč.

Nákazy sa neboja

Najužšiu skupinku na proteste tvorili hráči Nových Zámkov, pred Úrad vlády prišli iba štyria. Ostatní sú v karanténe po tom, ako sa objavilo v tíme dvadsať pozitívnych prípadov.

V Česku museli pre pozitívne testy vo viacerých extraligových kluboch odložiť až päť zo siedmich utorňajších zápasov 5. kola a mnohé kluby sú v izolácii.

“ Nie je jednoduché ostať zo dňa na deň bez príjmu. Najmä pre mladých chalanov sú platové podmienky na Slovensku mizerné. „ Ivan Švarný, hokejista

„Riziko nákazy vnímame,“ hovorí nová posila HKM Zvolen Marek Viedenský.

Súhlasí, že zdravie ľudí je najdôležitejšie. Aj preto akceptuje, ak sa vláda rozhodne zatvoriť tribúny. Zrušeniu športových zápasov však nerozumie.

„Je to ale naše zamestnanie. Rovnako sa môžu nakaziť ľudia v kanceláriách alebo za výrobným pásom. Môžete sa nakaziť v obchode, trebárs aj v parku. Zákazom hokeja vírus nezastavíte ani neporazíte,“ odkazuje Viedenský.

Na hokej 50 ľudí nestačí

Hokejisti sa pred Úradom vlády ostrým vyjadreniam vyhýbali. „Ešte stále je čas na zmenu,“ reagoval Švarný.

V priebehu protestu premiér Matovič vyhlásil, že zavedie maximálny počet účastníkov hromadného podujatia na 50 osôb. Ani tento počet však nie je dostatočný, aby sa usporiadal napríklad hokejový zápas, hoci aj pred prázdnymi tribúnami.

„Neviem, odkiaľ sa vzalo toto číslo, ale situáciu v hokeji zrejme nevyrieši,“ poznamenal Švarný.

„Vnímam každú tlačovú konferenciu a nové informácie. Sú však často nejednoznačné. Napriek tomu sa tie opatrenia zavedú a až následne upravujú. Aj preto je dôležité, že sme sa zorganizovali a prišli spoločne zareagovať týmto spôsobom,“ dodal.

Mnohí hokejisti sa už vzhľadom na situáciu začali obzerať po civilnom zamestnaní.

„Každý z nás to niekde vzadu v hlave má. Nie je jednoduché ostať zo dňa na deň bez príjmu. Najmä pre mladých chalanov sú platové podmienky na Slovensku mizerné. Niektorí možno zo športu prejdú do zamestnania a na ľad sa už nevrátia.

Bojujeme aj za nich. Chceme zachrániť šport, ktorý milujeme, ktorý nás baví, pre ktorý trénujeme dennodenne od šiestich rokov. Chceme v tom len pokračovať. Chceme len hrať tak, ako sa hrá v celej Európe,“ uzravrel Švarný.