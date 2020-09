Hapal: Čo sa týka slovenskej ligy, takmer sa ani nemám kam pozrieť

Škrtel šiel na akútnu operáciu slepého čreva.

30. sep 2020 o 19:18 Pavol Spál

Trápia ho nevyrovnané výkony, viacerí reprezentanti vo svojich kluboch nehrávajú. Tréner PAVEL HAPAL verí, že tentoraz prídu hráči oveľa lepšie pripravení. Vo štvrtok ôsmeho októbra čaká slovenských futbalistov na bratislavskom Tehelnom poli extrémne dôležitý zápas. Vyhrajú, alebo končia. V baráži o postup na majstrovstvá Európy privítajú Írsko.

Ako sa s odstupom času pozeráte na septembrové zápasy proti Česku a Izraelu v Lige národov? Šéf SFZ Ján Kováčik hodnotil výkon proti Česku ako hanbu, katastrofu či nočnú moru. Ako ste to prijali?

Aj ja som si to predstavoval úplne inak. Bolo to pre nás pre všetkých na zamyslenie. Celé sme si to vyhodnotili. Čo sa týka mňa, prezident SFZ mi v zastúpení celého výkonného výboru vyslovil dôveru. To ma teší. Verím, že nasledujúce zápasy budú úplne odlišné a potvrdíme, že sme sa do baráže nedostali náhodou.

Podľa výsledku v baráži majstrovstiev Európy sa bude hodnotiť vaše pôsobenie pri slovenskej reprezentácii. S akými myšlienkami v posledných dňoch zaspávate?

Futbal je najmä o výsledkoch. Nám sa v poslednom čase nepodarilo dosiahnuť kvalitný výsledok, ani hra nebola ideálna. Na druhej strane to beriem ako jasnú vec. Zaspávam normálne, s tým nemám problém. Robím však všetko pre to, aby sme boli v ďalších zápasoch úspešní.

Čo vás najviac trápi?

Nevyrovnané výkony. Dokážeme odohrať veľmi dobrý zápas, aj dominovať v istých fázach zápasu. Na druhej strane dokážeme odohrať aj extrémne zlý zápas. Tak ako proti Česku. Práve to ma trápi. Sú tam objektívne príčiny. V nominácii sme nemohli použiť úplne všetkých hráčov, ktorých sme chceli. Niektorí boli, aj sú zranení. Káder nie je taký široký a kvalitný, aby sme mohli v každej situácii pomýšľať na úspech. To ma mrzí. Ak by sme boli všetci zdraví a pripravení, tak by to bolo možno trochu iné.

Dlhoročný kapitán a líder Martin Škrtel zvažoval návrat do reprezentácie, ale v nominácii chýba. Môžete to vysvetliť?

Debata bola z oboch strán pozitívna. Má však zdravotný problém, musel ísť na akútnu operáciu slepého čreva, a preto sa nemôže pripravovať ani s tureckým klubom. Povedali sme si, že sa k reprezentačnej téme možno ešte vrátime. Neskôr si zavoláme.

Nakoľko vás možný návrat Škrtela navnadil?

Najmä to spätné rozhodnutie ma prekvapilo. Nečakal som to. Vlani som bol za ním v Turecku, prehodnocoval to. A keď som sa vrátil, bol už rozhodnutý, že končí - čo ma vtedy tiež veľmi prekvapilo. Vždy som mu tvrdil, že tímu má stále čo dať. Po hernej stránke do reprezentácie patrí. Potvrdil to aj v Turecku, kde sa stal majstrom. Možno si časom uvedomil, že je výkonnostne stále na vysokej úrovni. Rád by som ho v tíme privítal. Bol to líder. Bohužiaľ ho teraz vyradilo zranenie.

Škrtel bol šéfom tímu nielen na ihrisku. Nechýba vám podobný typ?

Lídri nám nechýbajú. Milan Škriniar takým lídrom mohol byť. A raz ním aj stopercentne bude. Musí však dozrieť. Marek Hamšík je tiež lídrom, aj keď možno iného typu ako bol Škrtel. Martin dokázal povedať v kabíne aj nepríjemné slová, čo možno Marekovi v určitých chvíľach chýba.