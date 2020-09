Poslanec Krošlák: Budú počítať ľudí na štadiónoch kukláči? Asi nie

Bývalý tenista verí, že športové súťaže budú pokračovať.

30. sep 2020 o 15:03 Boris Vanya

BRATISLAVA. Športové podujatia aj ligové súťaže by mohli pokračovať aj naďalej napriek sprísneným opatreniam vlády súvisiacim s pandémiou koronavírusu.

"Verím, že šport dostane výnimku a zápasy sa odohrajú pod podmienkou, že budú bez divákov," povedal poslanec za OĽaNO a bývalý tenista Ján Krošlák.

Krošlák: Opatrenia boli zle prezentované

Premiér Igor Matovič v pondelok po zasadnutí ústredného krízového štábu oznámil zrušenie všetkých hromadných podujatí vrátane športových. Zákaz mal platiť od 1. októbra.

Po ostrej kritike a protestoch predstaviteľov športových zväzov či klubov Matovič oznámil povolenie hromadných podujatí s účasťou najviac 50 ľudí vrátane športovcov a realizačných tímov.

Aj to je však pre viaceré športové podujatia príliš nízke číslo. Napríklad pri organizácii barážového futbalového zápasu Slovenska proti Írsku o postup na majstrovstvá Európy, ktorý sa má hrať o týždeň v Bratislave, je potrebných 200 až 250 ľudí.

Pri limite 50 ľudí by sa nemohli hrať napríklad ani hokejové zápasy v domácej lige, ktorá sa má začať v piatok.

Podľa Krošláka však nastala chyba v komunikácii a nové opatrenia boli len zle prezentované.

Tenisti boli s premiérom na káve

Kým v Česku športovcom minister zdravotníctva Roman Prymula oznámil jasné pravidlá (hrá sa ďalej, ale už bez divákov), na Slovensku sú naďalej v neistote.

„Dostávam veľa správ k tomu, že niektoré veci nemajú logiku a sú zlé. Úplne s tým súhlasím. Nepýtajte sa ma, prečo to tak je. Nikto z ľudí v pandemickej komisii neovláda zákulisie športu, terminológiu, tak sa stáva, že opatrenia sú zle sformulované.

Nikto nechce zrušiť žiadne súťaže. Epidemiológovia zatrhli detské súťaže. Dobre, vieme to akceptovať, nejde tam o žiadne veľké peniaze. Ale čo sa týka dospelých, kde sa športom živia, súťaže by mali pokračovať ďalej bez divákov,“ vysvetľoval Krošlák po stretnutí s predstaviteľmi športových zväzov aj Slovenského olympijského a športového výboru.

V utorok sa bývalí tenisti a v súčasnosti poslanci za vládnu stranu OĽaNO Ján Krošlák a Karol Kučera stretli s premiérom Igorom Matovičom, kde sa mu snažili celú situáciu objasniť. Podľa Krošláka bol premiér s ich argumentmi "v pohode".

Krošlák teraz verí, že šport dostane výnimku týkajúcu sa limitu na počet osôb, ktoré sa na jednotlivých podujatiach budú môcť podieľať.

Nabehnú na štadión kukláči?

„Dúfam, že to tak bude. Tak som to vycítil zo slov pána premiéra, že tak to vnímame. Mali by ďalej bežať súťaže, ligy, medzinárodné podujatia,“ povedal Krošlák.

„Nabehnú kukláči na štadióny, budú behať po toaletách, bufetoch a počítať ľudí? Neviem si to predstaviť. Ide naozaj o to, že sa nebudú predávať vstupenky, v hľadisku nebudú ľudia,“ dodal.

Krošlák považuje za nezmyselnú aj požiadavku na negatívne testy na koronavírus nie staršie ako 12 hodín pred začiatkom športového podujatia.

„Je to nezmysel. To sa nedá. Ale je pravda, že túto otázku sme na stretnutí zahovorili,“ dodal.

To, čo tenisti načali s premiérom, však musí podľa Krošláka dotiahnuť niekto iný. "To už je parketa štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára," dodal Krošlák.