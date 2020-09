Martin nastúpi proti favorizovanému Dimitrovovi. Je to výzva, vraví Slovák

Už od mládežníckej kategórie túži po odvete.

30. sep 2020 o 16:52 TASR

PARÍŽ. Slovenský tenista Andrej Martin ešte od mládežníckych čias túži po odvete za prehru s Grigorom Dimitrovom.

Dočká sa vo štvrtok, keď nastúpi proti Bulharovi v 2. kole grandslamového Roland Garros v Paríži.

Martin: Ušetril som sily

"Je to výzva," vyhlásil v rozhovore pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Martin v prvom kole zdolal po kompaktnom výkone Portugalčana Joaa Sousu hladko 7:5, 6:1, 6:2.

"Som rád, že sa na zápase prejavila kvalitná príprava a rozhodnutie prísť do Paríža už týždeň dopredu. Aj vďaka tomu som sa herne cítil naozaj v pohode. Na začiatku zápasu som bol trocha nervózny, ale to je v prvých dueloch prirodzené.

Následne som sa dostal do komfortnej zóny a hral som dobrý tenis. Súpera som sa snažil k ničomu nepúšťať. Je fajn, že som to zvládol v troch setoch. Dodalo mi to ďalšie sebavedomie a ušetril som sily do nasledujúceho kola."

Túžil po odvete

Aktuálne dvadsiatemu hráčovi rebríčka ATP Dimitrovovi má čo vracať.

"S Dimitrovom som hral raz veľmi dávno, hádam to bol ešte zápas kategórie do 16 rokov. Spomínam si, že mi ten duel veľmi nevyšiel a sám na seba som bol nahnevaný.

Je odo mňa o pár rokov mladší a vtedy sa to vnímalo ako potupná prehra. Odvtedy túžim po možnosti na odvetu. Som rád, že som sa konečne dočkal," povedal 31-ročný Bratislavčan.

Martin sa vo francúzskej metropole predstavil netradične s fúzami.

"Začalo to tak, že fúzy som ešte nikdy nevyskúšal a ja rád na sebe experimentujem. Úlohu zohralo aj to, že si zo seba rád vystrelím, my tenisti sme predsa len zabávači.

Najmä v dnešnej dobe, keď veľa ľudí prílišne dbá o svoj vzhľad, sa to ja snažím vnímať s nadhľadom. Nebrať sám seba príliš vážne. Aj keď viem, že to vyzerá hrozne," dodal pre stz.sk momentálne najlepší slovenský singlista. Jeho maximom na parížskej antuke je 3. kolo z roku 2016.