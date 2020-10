Veľa Slovákov sa vráti z cudziny v horšom stave, tvrdí veľký slovenský talent

Patrí medzi najväčšie talenty slovenského futbalu. Aj v FC Groningen, ktorý je továrňou na talenty európskeho formátu, si od rýchleho ľaváka veľa sľubujú. V holandskej lige debutoval v sedemnástich. Ihneď v prvom kole holandskej ligy skóroval, keď vystriedal slávneho Arjena Robbena.

"Nie som arogantný, ale veľmi sebavedomý. Ničoho sa nebojím," tvrdí 18-ročný TOMÁŠ SUSLOV vo veľkom rozhovore pre SME.

Vaše telo zdobia tetovania. Aký majú význam?

Prvým tetovaním boli spojené ruky. To znamená, že verím v Boha. Mám dátumy mojich rodičov a sestry, krížik aj s korunkou. A tiež mám tetovačku, ako ma otec drží na pleciach. Sú tam čísla dresov. Sedmička patrí mne. Číslo osem symbolizuje otca. Mám s ním výborný vzťah, lebo ma k futbalu viedol. Je to vzácne tetovanie.

V rozhovore pre stránku futbalsfz.sk ste povedali, že pýcha by vám podrazila nohy. Ako ste to mysleli?

Veľa ľudí si myslí, že som arogantný, ale to nie je pravda. Viem sa správať. Som len sebavedomý a idem si tvrdo za svojím cieľom. Ľudia, ktorí ma poznajú, to vedia posúdiť. Ja si tým hlavu nelámem. Čím ste známejší, tým vás ľudia viac kritizujú. To je však normálne.

Tréner reprezentácie do 19 rokov Stanislav Macek povedal, že máte neslovenskú povahu. Súhlasíte?

Je to iste pravda, lebo som veľmi sebavedomý a vôbec ničoho sa nebojím. Na ihrisku som sebavedomý, ale aj mimo neho. Je to super, lebo hlava mi pri futbale veľmi pomáha.

Myslíte, že Slovákom chýba viac sebavedomia?

Slovensko má veľa šikovných hráčov a mnohí z nich odchádzajú na skusy do zahraničia. Ale často sa potom vracajú späť na Slovensko a sú ešte v horšom stave, ako keď odchádzali. Ja tomu veľmi dobre rozumiem.