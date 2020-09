Maratón bude s dvesto bežcami a na novej trati

Účastníkov otestujú antigénovými testami.

30. sep 2020 o 20:20 Patrik Fotta

KOŠICE. Medzinárodný maratón mieru (MMM) sa v nedeľu 4. októbra uskutoční s 200 bežcami.

Organizátori uvažovali aj nad vyšším počtom účastníkov, no zohľadnili časovú náročnosť testovania.

Pobeží sa na novej trati, ktorá bude prechádzať Hlavnou a Moyzesovou ulicou.

Bežci by mali absolvovať celkovo desať okruhov po 4,2 km.

Tibor Sahajda sa s určitosťou maratónu nezúčastní, prednosť dal majstrovstvám sveta v polmaratóne v poľskej Gdyni.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prihliadali na ľudské a časové kapacity

Pri rozhodovaní o počte účastníkov 97. ročníka MMM napokon zavážila nevyhnutnosť otestovať bežcov antigénovými testami.

„Chceli sme zohľadniť to, že potrebujeme otestovať určitý počet bežcov. Prihliadali sme pri tom na ľudské a časové kapacity, ktoré sú obmedzené. Nechceli sme sa zaviazať do niečoho, čo by sme nemuseli zvládnuť. Navyše sme vychádzali z obmedzení, ktoré boli platné ešte pred týždňom,“ povedal riaditeľ MMM Branislav Koniar.

Organizátorov košického maratónu potešilo rozhodnutie kompetentných o povolení antigénových testov.

„Veľmi sme sa o to usilovali a mali sme dobré argumenty. Potvrdenie týchto testov je teda to, čo sme potrebovali a zároveň sme to aj očakávali. Bežci budú testovaní v sobotu podvečer pri prezentácii. Budeme ich o tom ešte podrobnejšie informovať,“ uviedol Koniar.

Zrušili kategóriu Elite

Prítomnosť divákov pri trati bude mať na starosti správca komunikácie, ktorým je mesto.

„Budeme o tom vo štvrtok rokovať na krízovom štábe. Sme dohodnutí, že budeme s mestom a mestskou políciou robiť kampaň aj osvetu. Zároveň budeme kontrolovať dodržiavanie platných nariadení a vyhlášky. Ľuďom odporúčame, aby zvážili svoju kondíciu a zdravotný stav a aby tento rok vnímali maratón inak ako v minulosti.“

Ešte v utorok bola v hre aj verzia, že maratón pobežia aj zahraniční bežci. Napokon sa organizátori rozhodli pre národný šampionát.

„Na podujatí budú štartovať prevažne tí, ktorí majú trvalé bydlisko na Slovensku a zároveň sa dostali do prvej dvojstovky. Zrušili sme kategóriu Elite, ale v štartovej listine sa zrejme objavia aj pretekári z Česka alebo Poľska,“ povedal Koniar, ktorý zároveň potvrdil neúčasť Tibora Sahajdu.

„Tibor sa rozhodol pre svetový šampionát v polmaratóne v Gdyni. Je to už definitívne.“