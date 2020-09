Natrafili sme na najkonsolidovanejší klub na Slovensku, vravel tréner po prehre 0:7

Sedem gólov DAC dalo sedem rôznych hráčov.

30. sep 2020 o 20:48 Titanilla Bődová

BRATISLAVA. Piatoligista z Piešťan Dunajskú Stredu nepotrápil. Líder najvyššej súťaže s prehľadom zvíťazil v druhom kole Slovnaft Cupu 7:0. Až na Fábryho a Friedeho dal tréner Bernd Storck príležitosť hráčom širšieho kádra.

Hostia od začiatku dominovali, vypracovali si množstvo príležitostí. „Ešte jeden, ale my!“, znel napoly zúfalý, napoly žartovný pokrik domáceho fanúšika v polovici druhého polčasu. Dunajskostredskí fanúšikovia boli tentoraz tichší než zvyčajne, postup v pohári bol povinnou jazdou.

Sedem gólov DAC strelilo sedem rôznych hráčov: Nebyla, Fábry, Andzouana, Nicolaescu, Njie, Veselovský a Mendez.

Brankár z Domu umenia

V bránke domácich predviedol niekoľko pekných zákrokov 43-ročný Daniel Budka. Keď v 60. minúte schádzal z ihriska, vyprevádzal ho veľký potlesk.

„Zachytal som si, ale beriem to tak, že som tu na to, aby som niečo chytil a mužstvo sa postará o to ostatné,“ skromne komentoval svoj výkon domáci gólman, v ruke držiac zaslúženú plechovku piva. „Je to ionťák,“ smial sa.