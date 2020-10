K hokejovému protestu sa pridal aj futbalista: Aby zmenili strašné opatrenia

Dostal mandát zastupovať futbalistov.

1. okt 2020 o 15:38 Daniel Dedina

BRATISLAVA. Pôvodne avizovaná opätovná výluka športových súťaží dohnala hokejové kluby k hromadného protestu pred budovou Úradu vlády SR.

Nespokojnosť a obavy o ďalší vývoj hokeja na Slovensku tlmočili kompetentným prostredníctvom trojice hráčskych zástupcov Michala Sersena, Ivana Švarného a Branislava Rapáča.

K ním sa pridal aj zástupca futbalovej komunity - Tomáš Medveď, ktorý ako člen Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu takisto háji práva hráčov.

Aspoň, že sa bude hrať

„S hokejistami sme tam boli so snahou zobudiť kompetentných ľudí, aby zmenili tie strašné opatrenia, ktoré by znamenali absolútnu deštrukciu športu. Dúfam, že sa nám to podarilo,“ verí Medveď.

To, že sa bude hrať, je podľa neho dobrá správa. Zdôrazňuje však urýchlenú kompenzáciu strát pre športové kluby a následne i hráčov.