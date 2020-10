Bláznivá sezóna. O poradí tímov môže rozhodnúť matematický vzorec

Ako bude vyzerať hokejová liga v čase pandémie?

1. okt 2020 o 18:12 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Nová sezóna hokejovej extraligy síce štartuje, ale kompletné kolo sa v nej tak skoro odohrať nemusí.

Naznačuje to hneď prvý hrací deň.

Uskutočnia sa len tri riadne naplánované zápasy úvodného kola. Ďalšie tri museli odložiť pre pozitívne prípady na Covid-19 v tímoch Nových Zámkov, Košíc a Miškovca.

Do programu však pribudol súboj Zvolen – Banská Bystrica ako predohrávka 7. kola. Podľa žrebu mal hrať Zvolen proti Košiciam a Banská Bystrica proti Novým Zámkom.

Keďže ich súperi hrať nemôžu, dohodli sa tímy na vzájomnom zápase.

To bude v extralige pravdepodobne častý scenár. Hrať bude ten, kto bude môcť. Zápasy sa budú na poslednú chvíľu rušiť, prekladať, predohrávať či dohrávať.

Podobne to vyzerá v Česku, kde sa domáca súťaž začala už skôr. Napríklad z utorňajšieho programu piateho kola museli odložiť až päť zo siedmich zápasov.

„Majú svoje problémy, my tiež budeme mať svoje,“ naznačil Miroslav Šatan, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý po organizačnej stránke extraligu riadi.

Čo bude, ak budú prípady pribúdať?

Pred štartom sezóny absolvovali všetci hráči testy na koronavírus. Nové Zámky hlásili už minulý týždeň dvadsať pozitívnych prípadov, tento týždeň Košice dva a ďalšie Miškovec (počet hráčov klub neuviedol).

„Čakal som, že pozitívne nálezy budú. Sme veľmi radi, že sa liga vôbec začne,“ reaguje Šatan.

Tipos extraliga Program - piatok (2. októbra) 1. kolo, 18.00: Michalovce - Slovan Bratislava (RTVS), Detva - Liptovský Mikuláš, 19.00: Poprad - Nitra (Sport2). Predohrávka 7. kola, 18.00: Zvolen - Banská Bystrica. Zápasy Miškovec – Trenčín, Košice - Zvolen a Banská Bystrica - Nové Zámky odložili. Nedeľa (4. októbra) 2. kolo, 16.00: Slovan Bratislava – Poprad, 17.00: Trenčín – Detva, 18.00: Banská Bystrica – Michalovce, Košice – Liptovský Mikuláš. Zápasy Nové Zámky – Zvolen a Nitra – Miškovec odložili.

Nové Zámky odohrajú prvý zápas najskôr o týždeň 9. októbra v rámci tretieho kola. Aj Miškovec vynechá úvodné dve kolá. V prípade Košíc bude pauza závisieť aj od toho opätovných testov v tíme. Ich nedeľňajší domáci zápas proti Liptovskému Mikulášu zatiaľ odložený nie je.

Zväz odložil aj úvodné kolo druhej najvyššej súťaže SHL, ktoré sa malo hrať v piatok 2. októbra. Súťaž sa má začať najbližšiu stredu.

Zatiaľ nie je jasné, ako sa počas sezóny budú kluby správať v prípade pozitívnych prípadov. Hokejový zväz pripravuje spolu s futbalovým manuál s pravidlami, ktorý potom ešte musí schváliť krízový štáb.

„Náš návrh bude taký, že ak sa nájde pozitívny prípad, tím by išiel do karantény. Po piatich dňoch by sa všetci ostatní hráči tímu i tréneri otestovali. Ak by boli všetky výsledky negatívne, už o dva dni by mohli hrať. Prestávka dlhšia ako týždeň by pre tím pri negatívnych testoch nemusela nastať,“ opisuje Šatan.

Kluby zatiaľ nemajú nariadené, aby dávali hráčov pravidelne testovať.

O poradí môže rozhodnúť matematika

Manuál bude obsahovať sériu opatrení, ktoré majú pomôcť k tomu, aby ligové súťaže mohli v nejakej forme prebiehať.

Aká forma to bude, to teraz nikto nevie odhadnúť.

„Rátame aj s možnosťou, že nie všetky kluby stihnú odohrať všetky zápasy základnej časti,“ naznačuje Šatan.

Preto na zväze vymýšľajú systém, na základe ktorého by tímom pridelili body aj za zápasy, ktoré sa neodohrajú.

„Ak mužstvo odohrá aspoň 75 percent sezóny, tak by mu body z chýbajúcich zápasov mohli byť dorátané podľa nejakého matematického vzorca,“ približuje Šatan.

„Ale teraz je ešte zavčasu robiť nejaké rozhodnutia. Nevieme, ako to bude vyzerať. Verím však, že liga bude môcť hoci aj v oklieštenej podobe bežať celú sezónu,“ dodáva.