Je to chaos, momentálne nič neobvyklé, vraví hokejista o opatreniach

Podpísal zmluvu so Zvolenom.

2. okt 2020 o 9:45 SITA

BRATISLAVA. Hokejový útočník Juraj Mikúš odohral len dva prípravné zápasy a následne podpísal s HKM Zvolen zmluvu na celú sezónu.

Center s výraznými reprezentačnými skúsenosťami sa pripojil k rozbehnutému tímu, ktorý zatiaľ nezastavili ani najnovšie vládne obmedzenia týkajúce sa pandémie koronavírusu.

Návrat bývalého zverenca zo Skalice či reprezentácie, prichádzajúceho na žiadosť trénera Petra Oremusa, bol spečatený štvrtkovým podpisom.

K nemu však za iných okolností vôbec nemuselo dôjsť. "Je to tak. Pokiaľ by sa sezóna v pôvodnom termíne nezačala, zrejme by nebola ani moja zmluva. Aj preto sme s hráčmi z iných tímov zorganizovali akciu v Bratislave, kde sme ukázali, že hokej chceme hrať.

V prvom rade nás živí, no zároveň je našou záľubou. Nie sú za tým len hokejisti, ale aj ich rodiny a všetci ľudia, ktorí pracujú okolo hokeja.

Verejnosť to možno berie tak, že sa tu nejako hrajkáme, no pre nás je to zamestnanie ako pre väčšinu ľudí," uviedol 33-ročný skúsený útočník, ktorý má v zbierke striebornú medailu z majstrovstiev sveta.



Mikúš má za sebou pôsobenie v AHL, KHL, fínskej Liige, najvyššej českej súťaže aj päť účastí na majstrovstvách sveta, ale momentálne cíti veľkú neistotu. V čase koronakrízy netuší, čo bude ďalej so slovenským športom aj hokejom.

"Ak by napríklad zamestnancovi v IT sektore zrušili jeho segment, ťažko si hneď na trhu práce nájde niečo iné. Hokej je špecifický šport, no stále aj práca. Okrem iného prináša ľudom emócie.

Samozrejme, teraz na nejaký čas nebude, teda nie na tribúny. Chceli by sme, aby bolo aspoň čo najviac televíznych prenosov," skonštatoval rodák zo Skalice.

Opatrenia sa často menia. Na radosť športovej verejnosti však zatiaľ dovoľujú Tipos extralige štart v pôvodnom termíne.

"Je to chaos. Netýka sa len nás, ale aj podnikov, stále platí niečo iné. Pôvodne sme mali mať v piatok a sobotu voľno, zrazu v piatok už hráme... Momentálne asi nič neobvyklé," zdôraznil hokejista, ktorý má titul magister práva.