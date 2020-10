Kluby nemusia pustiť hráčov do reprezentácie. Povolila to FIFA

Bude to platiť do konca roka.

2. okt 2020 o 10:53 TASR

ZÜRICH. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vo štvrtok rozhodla, že kluby do konca roku nemusia uvoľniť hráčov na reprezentačné zápasy.

Rozhodujúca bude pandemická situácia v krajinách, do ktorých by mali vycestovať. FIFA to oznámila týždeň pred štartom juhoamerickej kvalifikácie o postup na MS 2022.

Rada riadiaceho futbalového orgánu rozhodla, že kluby nemusia uvoľniť hráčov, ak by ich pre pandémiu koronavírusu mala po ceste čakať aspoň päťdňová povinná karanténa, alebo izolácia.

Kluby americkej MLS už vyhlásili, že nepustia svojich hráčov na zápasy do Južnej Ameriky.

Reprezentantom pôsobiacim v Európe však podľa juhoamerickej konfederácie CONMEBOL karanténa nehrozí, pretože všetky štáty v regióne im ponúknu výnimku. Správu priniesla agentúra AP.

Úvodné kolo juhoamerickej kvalifikácie MS 2022 odštartuje 8. a 9. októbra.