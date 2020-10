Penalty strieľali aj brankári. Miláno uniklo epochálnej porážke

Taliansky tím postúpil do skupinovej fázy Európskej ligy po nevídanej dráme.

2. okt 2020 o 13:20 Ivan Mriška

BRATISLAVA. Dostali gól v poslednej minúte predĺženia, napriek tomu mohli v penaltovom rozstrele trikrát rozhodnúť o svojej výhre.

Nestalo sa. Portugalské Rio Ave vypadlo v Európskej lige a do skupinovej fázy putuje favorizované AC Miláno.

Bol to šialený zápas. Po bezgólovom prvom polčase otvoril skóre hosťujúci Saelemaekers, no v 72. minúte poslal duel do predĺženia Geraldes.

Favorita zachránila ruka

Hneď v prvej minúte predĺženia viedlo Rio Ave po góle Gelsona 2:1, no potom sa na ihrisku začali diať veci.

Portugalčania mali slávneho súper na lopate, ale v 120. minúte zlyhal chorvátsky obranca Toni Borevkovič.

V šestnástke chytil loptu rukou, za čo uvidel druhú žltú a následne červenú kartu.

Calhanoglu ponúknutú jedenástku rutinérsky premenil a nasmeroval zápas do penaltovej lotérie.

„Vraj sme už vo futbale videli všetko. Mýlili sme sa. Milánčania unikli epochálnej porážke. Hrobárovi z lopaty,“ píše gazzetta.it.

Dvanásť sérií penált

Hráči kopali až dvanásť sérií pokutových kopov, pred vchodom na hraciu plochy prežíval muky vylúčený Borevkovič. Vedomý si svojej chyby sa miestami ani nemohol pozerať, čo sa na ihrisku deje, radosť a nádej striedalo sklamanie.

Až trikrát sa už už zdalo, že ho ruka v závere predĺženiu nebude trápiť, ale Kieszek, Geraldes a Aderlan v rozhodujúcom momente zlyhali.