Chcú sa venovať uhlíkovej neutralite. Z F1 odíde dodávateľ motorov

Stane sa tak po sezóne 2021.

2. okt 2020 o 12:53 SITA

TOKIO. Japonská Honda po skončení sezóny 2021 prestane dodávať motory pre tímy motoristického seriálu F1.

Spoločnosť sa chce venovať dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Stajne Red Bull a AlphaTauri si tak musia nájsť v budúcnosti nového dodávateľa. Honda bola súčasťou seriálu F1 od rok 2015.

Stajňa Red Bull je z tohto kroku sklamaná, no rešpektuje ho. "Bude to pre nás nová výzva. Boli sme tu však pred príchodom Hondy a budeme tu aj po jej odchode.

Sme pripravení popasovať sa s novým výberom," povedal šéf tímu Christian Horner.



Podľa Hondy nastal ten správny čas na zmeny.

"Automobilový priemysel za viac ako storočie fungovania prešiel mnohými zmenami a my sme sa do roku 2050 rozhodli dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Je to súčasť našej iniciatívy na zlepšovanie životného prostredia," uviedli Japonci.