Bartánus po Slovane: Neviem si predstaviť, čo by tu teraz bolo

Michalovce odštartovali sezónu skvelo.

2. okt 2020 o 22:37 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Veľkým šlágrom odštartovala nová sezóna slovenskej najvyššej hokejovej súťaže.

Na ľade výrazne posilnených Michaloviec sa predstavil osemnásobný šampión Slovan Bratislava.

A hneď na úvod to bolo výborné hokejové predstavenie, po ktorom mali dôvod na radosť vďaka víťazstvu 4:1 hráči domácej Dukly.

Verí, že diváci sa čoskoro vrátia

Tradičnú oslavu víťazstva v stredovom kruhu museli Michalovčania absolvovať pre prísne opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu bez svojich priaznivcov.

Aj si „zahúkali“, ale nemalo to ten správny šmrnc.

„Bol to skvelý zápas a ani si neviem predstaviť, čo by tu dnes bolo. V Michalovciach som vlani hral ako súper a na štadióne panovala neskutočná atmosféra," konštatoval Marek Bartánus.

"Teraz tu hral Slovan, ktorý je na východe veľké lákadlo. Je to veľká škoda, že sme sa nemohli radovať s divákmi. Ja však pevne verím, že postupom času pôjdu čísla nakazených dole a ľudia sa na tribúny budú vracať," pokračoval autor prvých dvoch gólov Dukly v sezóne, ktorými naštartoval svoj tím za troma bodmi.

"Veď koniec koncov, šport robíme pre nich,“ doplnil.

„Je divné hrať bez divákov. Ale taká je situácia, musíme sa s tým zmieriť. Teraz sa ukáže, kto je lepší, lebo fanúšikovia vedia dodať tímom veľkú energiu. Keď nemáte nikoho, kto vás povzbudzuje, musíte ukázať na ľade, čo vo vás je,“ pridal sa hosťujúci Marián Studenič.

Oporou Dukly bol brankár

Odchovanec skalického hokeja v 32. minúte duelu vrátil slovanistov do zápasu gólom na 1:2 z ich pohľadu, ale na viac sa už mužstvo z hlavného mesta nezmohlo.

„Trápili sme sa v koncovke. Nemali sme hráčov pred brankárom a neboli sme silní pred bránkou. Prišli sme do Michaloviec vyhrať, preto som maximálne sklamaný, ako to dopadlo,“ povedal Studenič, ktorý je v súčasnosti súčasťou organizácie New Jersey Devils a za Slovan bude hrávať do svojho návratu za more.

Zverenci trénera Romana Stantiena pritom vstúpili do súboja aktívne, v úvodných minútach boli nebezpečnejší a herne mali navrch.

Duklu však výrazne podržal gólman Tomáš Tomek.

„Musím ho vyzdvihnúť. 'Rudy' (prezývka Tomeka - pozn. red.) nám dal šancu na dobrý výsledok. Potom sme sa k nemu pridali a strelili aj góly. Podali sme jeden výborný kolektívny výkon. Klobúk dole pred celým mužstvom,“ zložil poklonu brankárovi dvojgólový Bartánus.

„Od toho som v bránke, aby som chytil aj niečo naviac. V niektorých situáciách som mal aj trochu šťastia, ale to tiež potrebujete. Tri body sú však zásluha celého tímu. Verím, že v takýchto výkonoch budeme pokračovať aj naďalej," doplnil Tomek.