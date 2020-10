Semenyová neuspela na ďalšom súde. Ide sa obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva

Nie je isté, či by stihla štartovať na olympiáde.

3. okt 2020 o 10:19 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

ZÜRICH. Právnici juhoafrickej atlétky Caster Semenyovej pripravujú žalobu na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) proti pravidlu o maximálnom limite testosterónu.

Svetová atletika (WA) prijala v novembri 2018 reguláciu mužského pohlavného hormónu v organizmoch pretekárok na tratiach od 400 m do míle. Ak chcú dotknuté pretekárky štartovať, musia absolvovať hormonálnu liečbu.

Medzi ne patrí aj Semenyová, ktorá má vinou genetickej poruchy vysokú hodnotu testosterónu. Po zavedení sporného pravidla sa obrátila na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne, kde argumentovala porušenie jej práv a diskrimináciu.

Súvisiaci článok Semenyová vylúčila hormonálnu liečbu. Nie som idiot, tvrdí Čítajte

Tvrdila, že nikto nemá právo nútiť ju do potenciálne škodlivej liečby. CAS však uznal argumenty WA s odôvodnením, že pravidlo má rozumný základ aj primeraným spôsobom sa snaží zabezpečiť férové podmienky pre všetkých.

Semenyová sa však nevzdala a obrátila sa na švajčiarsky federálny súd. Ten však skúma iba procedurálne hľadisko a nezaoberá sa výkladom práva arbitrážneho súdu, dvojnásobná olympijská víťazka na 800 m teda neuspela ani tam.

"Nebolo to úplné prekvapenie," skonštatoval jej advokát Gregory Nott pre agentúru AFP.

V rozhovore prezradil, že právny tím pripravuje podanie pre ESĽP, prípadný proces by potrval niekoľko mesiacov, preto je neisté, či by v prípade úspechu, stihla Semenyová štartovať na OH v Tokiu na svojej obľúbenej osemstovke.

Navyše, podľa Notta bude mať v otázke žaloby posledné slovo Semenyová: "Sme niečo ako dostihový kôň a ona je džokejka. My robíme, čo povie a ona má vlastnú hlavu. Ako obyčajne je však silná a pripravená ďalej bojovať."