Je v podobnej situácii ako Sagan. Chcem ukázať, že viem vyhrávať, vraví jeho súper

Sagana považuje za jedného z najvážnejších konkurentov.

3. okt 2020 o 12:35 TASR

PALERMO. Taliansky cyklista Elia Viviani prišiel na Giro d'Italia v podobnej situácii ako Slovák Peter Sagan.

Aj on má za sebou náročnú a nie príliš vydarenú Tour de France a takisto čaká na etapové víťazstvo už vyše roka. "Chcem dokázať, že ešte stále viem vyhrávať," odkázal domácim fanúšikom.

Tridsaťjedenročný šprintér sa naposledy tešil z triumfu vlani 21. septembra, keď zvíťazil v hromadnom dojazde záverečnej 4. etapy Okolo Slovenska a nechal za sebou Francúza Arnauda Demarea, Nóra Alexandra Kristoffa a domáceho Erika Bašku.

Odvtedy však márne čaká na víťazstvo. To neprišlo ani na nedávnej Tour de France, kde sa dostal iba dvakrát do najlepšej päťky v etape.

V rozhovore pre taliansky denník La Gazzetta dello Sport sa prirovnal k futbalovému útočníkovi, ktorý nevie streliť gól: "Je to férové prirovnanie, obe situácie sú podobné. No ak začnem skórovať alebo vyhrávať, možno už neprestanem."

Viviani strávil roky 2018 a 2019 v Deceuninck-QuickStep a v jeho farbách dosiahol až 50 zo svojich 78 víťazstiev medzi profesionálmi. Pred touto sezónou však zmenil dres a stal sa lídrom Cofidisu.

V ročníku, ktorý výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu, zatiaľ nedokázal potvrdiť svoje kvality.

Aj preto dúfa, že domáca Grand Tour by mohlo zvrátiť nevydarený rok: "Je ťažké sa usmievať, keď to na Tour nešlo tak, ako ste dúfali. Nehľadám výhovorky, prišiel som sem na to, aby som sa znovu postavil na nohy."

Len zopár šprintérov si tento rok vybralo náročnú dvojkombináciu Tour - Giro, medzi dvoma etapákmi bolo len dvanásť voľných dní. Okrem Vivianiho zvolil tento model aj Peter Sagan.

"Keby som sa po Tour cítil unavený, nebol by som tu, no cítil som sa fajn a som namotivovaný," uviedol Viviani.

Menoval aj svojich najväčších konkurentov v hromadných dojazdoch: "Síce sú tu iné mená ako na Tour, ale úroveň je úplne rovnaká. Najväčší rivali budú Fernando Gaviria, Arnaud Demare, Peter Sagan a potom Michael Matthews."