Rely Košice zrušili pre pandémiu koronavírusu

Na príprave pracovali organizátori šesť mesiacov.

3. okt 2020 o 21:20 TASR

Košickí organizátori to tento rok museli vzdať. (Zdroj: TASR)

KOŠICE. V poradí 46. ročník Rely Košice zrušili pre pandémiu koronavírusu. Tradičné podujatie sa malo konať 16. - 18. októbra, na jeho príprave pracovali organizátori šesť mesiacov.

Súťaž mali po viacročnej prestávke opäť zaradiť aj do majstrovstiev Poľska.

"Aj napriek opatreniam Úradu verejného zdravotníctva by sa Rely Košice teoreticky mohla uskutočniť, ale reálne to nie je možné. Rely by musela byť bez divákov, čo je na desiatkach kilometrov trate priam nemožné zabezpečiť a navyše vyhlásený núdzový stav spôsobil, že nám Košická záchranka napriek potvrdenej objednávke zrušila poskytnutie sanitiek.

Ohrozené je zabezpečenie spojenia na tratiach rýchlostných skúšok a postupne dostávame informácie od ľudí z nášho 250-členného organizačného tímu dobrovoľníkov, že sa na súťaži nemôžu zúčastniť z dôvodov karantény, zákazov od ich zamestnávateľov, či z obavy o svoje zdravie," uviedla v tlačovej správe predsedníčka organizačného výboru Gabriela Szczeczinová.

"Bolo by neetické a občiansky nezodpovedné v čase, keď nás pani prezidentka, vláda a ostatné autority vyzývajú k zodpovednému občianskemu správaniu sa, organizovať podujatie s rizikom ochorenia. Veríme, že sa naše ťažké rozhodnutie stretne s pochopením najmä u priamych aktérov súťaže. Veríme, že sa nám podarí 46. ročník Rely Košice zorganizovať v budúcnosti," dodala Szczeczinová.