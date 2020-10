Škriniarov Inter neudržal náskok, v slovenskom súboji bol úspešnejší Kucka

Parme stačil gól z úvodnej minúty.

4. okt 2020 o 17:24 TASR

RÍM. Futbalisti Interu Miláno remizovali v nedeľnom 3. kole Serie A na ihrisku Lazia Rím 1:1 a stratili prvé ligové body v sezóne.

Skóre duelu otvoril argentínsky útočník hostí Lautaro Martinez, deľbu bodov zariadil v 55. minúte srbský stredopoliar Sergej Milinkovič-Savič.

V drese hostí odohral 79 minút slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar. Na súpiske Lazia nefiguroval obranca Denis Vavro, ktorý si doliečuje svalové zranenie.

Duel okorenili dve červené karty.

Domáci kapitán Ciro Immobile hlúpo zareagoval na faul Artura Vidala a udrel ho do tváre. V 80. minúte na strane hostí musel predčasne do šatne aj striedajúci Stefano Sensi, ktorý tiež siahol do tváre protihráča.

Parma na domácom štadióne zdolala Hellas Veronu 1:0 a po dvoch predchádzajúcich prehrách získala prvé body.

V domácom drese odohral celý zápas slovenský reprezentačný stredopoliar Juraj Kucka, na druhej strane naskočil do hry v 86. minúte reprezentant SR 21 Ľubomír Tupta.

Futbalisti Atalanty Bergamo zvíťazili v prvom nedeľnom zápase doma nad Cagliari 5:2. V tomto ligovom ročníku dosiahli v treťom zápase tretie víťazstvo a v neúplnej tabuľke sú na poste lídra.

Serie A - 3. kolo:

Atalanta Bergamo - Cagliari Calcio 5:2 (4:1)

Góly: 7. Muriel, 29. Gomez, 37. Pašalič, 42. Zapata, 81. Lammers - 24. Godin, 52. Joao Pedro

Lazio Rím - Inter Miláno 1:1 (0:1)

Góly: 55. Milinkovič-Savič - 30. Martinez, ČK: 70. Immobile - 80. Sensi

/M. Škriniar (Inter) do 79. min./

FC Parma - Hellas Verona 1:0 (1:0)

Gól: 1. Kurtič

/J. Kucka (Parma) odohral celý zápas - Ľ. Tupta (Hellas) nastúpil v 86. min./

Benevento Calcio - FC Bologna 1:0 (0:0)

Gól: 66. Lapadula