Hapal musel urobiť vynútenú zmenu, Lobotka je v karanténe

Slovensko čakajú dôležité súboje.

4. okt 2020 o 17:22 (aktualizované 4. okt 2020 o 17:42) TASR

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal dodatočne nominoval pred domácim zápasom semifinále baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy s Írskom a dvojzápasom Ligy národov so Škótskom a Izraelom aj stredopoliara Erika Saba z tureckého Fatihu Karagümrük.

Dôvodom je aj situácia so Stanislavom Lobotkom z SSC Neapol, ktorý je momentálne s klubovými spoluhráčmi v karanténe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hapal: Lobotka je dôležitý hráč

"Erika Saba sme donominovali, pretože sa javí, že v strede poľa budeme mať problémy. Je to čerstvé. Lobotka a Neapol zatiaľ nehrajú, sú zavretí v klubovej karanténe," opísal Hapal na nedeľňajšom reprezentačnom zraze v Senci.

"Koronavírus trápi všetkých, mali normálne hrať v lige a zrazu sú v karanténe. Bol dvakrát testovaný, bol negatívny a robíme všetko preto, aby sme ho sem dostali. Stano Lobotka je pre nás dôležitý hráč," skonštatoval.

"Je to na zamyslenie nielen čo sa týka nás, ale aj od celej UEFA pre ďalšie mužstvá. Aj v Čechách boli pozitívni hráči a liga sa hrá. Neviem, prečo by sa to nedalo v Taliansku. Verím, že sa to vyrieši. Situácia sa z hodiny na hodinu mení. Bum a zrazu prídete o dvoch hráčov," doplnil.

Hapal je už v Senci

Súvisiaci článok Veľa Slovákov sa vráti z cudziny v horšom stave, tvrdí veľký slovenský talent Čítajte

Kouč Slovákov mal k dispozícii v nedeľu podvečer deväť futbalistov, v priebehu dňa sa očakával príchod ďalších reprezentantov.

Hapal vyjadril presvedčenie, že káder bude v oveľa lepšom fyzickom stave ako počas septembra, keď Slováci v Lige národov prehrali doma s Českom 1:3 a remizovali v Izraeli 1:1.

"Pricestovalo deväť hráčov a všetci sú zdraví. Tí, ktorí hrali budú mať regeneračný tréning a ďalší budú trochu viac zaťažení. Ďalší pricestujú zajtra a dúfam, že aj oni budú všetci v dobrom zdravotnom stave. Som presvedčený, že hráči prídu v oveľa lepšom fyzickom stave ako na predchádzajúci zraz," poznamenal.

V národnom mužstve je už aj kapitán Marek Hamšík z čínskeho PFC Ta-lien, ako aj hráči zo zámorskej MLS.

"Čo sa týka Rusnáka, ten už priletel. A Ján Greguš odohral včera zápas a verím, že docestuje v poriadku. Veríme, že dnes nasadne do lietadla a príde," dodal.

Nominácia Slovenska proti Írsku, Škótsku a Izraelu

Brankári:

Marek Rodák (FC Fulham)

(FC Fulham) Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava)

(ŠK Slovan Bratislava) Dušan Kuciak (Lechia Gdansk)

Obrancovia:

Peter Pekarík (Hertha Berlín)

(Hertha Berlín) Ľubomír Šatka (Lech Poznaň)

(Lech Poznaň) Martin Koscelník (Slovan Liberec)

(Slovan Liberec) Milan Škriniar (Inter Miláno)

(Inter Miláno) Martin Valjent (RCD Mallorca)

(RCD Mallorca) Norbert Gyömbér (Salernitana)

(Salernitana) Denis Vavro (Lazio Rím)

(Lazio Rím) Róbert Mazáň (FK Mladá Boleslav)

(FK Mladá Boleslav) Lukáš Pauschek (ŠK Slovan Bratislava)

Stredopoliari:

Marek Hamšík (PFC Ta-lien)

(PFC Ta-lien) Ján Greguš (Minnesota United)

(Minnesota United) Albert Rusnák ml. (Real Salt Lake)

(Real Salt Lake) Stanislav Lobotka (SSC Neapol)

(SSC Neapol) Patrik Hrošovský (KRC Genk)

(KRC Genk) Juraj Kucka (Parma Calcio)

(Parma Calcio) Ondrej Duda (1. FC Kolín)

(1. FC Kolín) Matúš Bero (Vitesse Arnhem)

(Vitesse Arnhem) Lukáš Haraslín (US Sassuolo)

(US Sassuolo) Jaroslav Mihalík (Lechia Gdaňsk)

(Lechia Gdaňsk) Róbert Mak (Ferencváros Budapešť)

(Ferencváros Budapešť) Erik Sabo (Fatih Karagümrük)

Útočníci: