Slovan začal novú sezónu veľmi zle, nebodoval ani v druhom stretnutí

Hlasy po stretnutí

/zdroj: RTVS/

Roman Stantien, tréner Slovana: "Dnes nám jednoznačne chýbali góly. Stále sme málo agresívni v priestoroch okolo bránky, nezbierame odrazené puky a v ofenzíve málo využívame obrancov."

Peter Mikula, tréner Popradu: "Dnes nám fungovali nohy, najmä hlava a do toho sa pridala ctižiadosť. Hralo sa o to, kto dá gól a udrží vedenie. Podarilo sa to nám. Pri presilovkách nás súper prečítal, musíme na tom popracovať. Je tam tlak, ale chýba efektivita. Príjemne ma prekvapila disciplína, keďže sme mali iba jedného vylúčeného. Potešilo ma, že je to už piate ligové víťazstvo nad Slovanom v sérii."