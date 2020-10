Bayern trápi deravá obrana. Bez Lewandowského by mal problém

Futbalisti Herthy Berlín poriadne potrápili favorita.

5. okt 2020 o 10:02 TASR

MNÍCHOV. Futbalisti Herthy Berlín riadne potrápili favorizovaný Bayern Mníchov a keby ich súper nemal v útoku Roberta Lewandowského, neodišli by z nedeľného súboja 3. kola nemeckej Bundesligy s prázdnymi rukami.

Poľský bombardér bol na nezastavenie, keď štyrmi gólmi zostrelil tím z hlavného mesta, ktorý si z Allianz Areny odviezol tesnú prehru 3:4. Celý zápas v drese Herthy absolvoval slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík.

Lewandowski sa môže zaradiť za Müllera

Bavori viedli 2:0, no Hertha dokázala vyrovnať. V 85. minúte Lewandowski opäť poslal domácich do vedenia, ale Berlínčania vďaka Jessicovi Ngankamovi opäť vyrovnali.

Keď sa už zdalo, že si tímy body podelia, Lewandowski v tretej minúte nadstaveného času chladnokrvne premenil jedenástku. Tridsaťdvaročný útočník odohral za Bayern 193 ligových zápasov, v ktorých zaznamenal už 167 gólov.

Celkovo má, rátajúc aj jeho pôsobenie v Borussii Dortmund, na konte 241 bundesligových gólov.

V historickej tabuľke kanonierov najvyššej nemeckej súťaže je tretí za Klausom Fischerom, ktorý ich nastrieľal 268. Rebríčku kraľuje Gerd Müller s 365 gólmi.

Bayern trápi deravá obrana

Suverénovi nemeckých trávnikov a úradujúcemu víťazovi Ligy majstrov sa síce podarilo rehabilitovať za predošlú prehru 1:4 v Hoffenheime, no jeho defenzíva naďalej pokrivkáva.

Tri inkasované góly na domácom trávniku sú pre Mníchovčanov veľkým varovaním.

"Tri body sú doma, no musím na adresu tímu vysloviť pár kritických postrehov. Nie som vôbec spokojný s tým, ako bránime. Niekedy ako keby sme mali pocit, že môžeme pustiť hráčov súpera do prečíslenia a predsa sa nám nič nestane.

Úspechy, ktoré sme dosiahli, sú minulosť. Každého protivníka musíme brať vážne a nerobiť na ihrisku nezmyselné veci," vyhlásil dlhoročný líder rekordného 30-násobného nemeckého šampióna Thomas Müller.

Brankár Herthy: Som šokovaný

“ Bayern nie je v top forme, škoda, že sme to nedokázali využiť. „ Alexander Schwolow, brankár Herthy

Hráči Herthy cítili, že v Mníchove mohli získať aspoň bod.

"Som šokovaný. Prehrávali sme 0:2, ale dokázali sme sa vrátiť do zápasu. Niekto by povedal, že toto bol typický Bayern, ako opäť dokázal doviesť zápas do víťazného konca. Pravda je však taká, že sme mu to umožnili my našimi chybami.

Mali sme na remízu a možno aj na víťazstvo. Bayern nie je v top forme, škoda, že sme to nedokázali využiť," povedal brankár Herthy Alexander Schwolow.

Bayern figuruje na 4. mieste tabuľky so ziskom šiestich bodov. O jeden viac má na konte trio mužstiev pred ním - RB Lipsko, Augsburg a Eintracht Frankfurt.

Hertha je po troch kolách trinásta s tromi bodmi, ktoré získala za výhru 4:1 nad Werderom Brémy v prvom kole.