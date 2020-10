Bodové suchoty sa skončili. Mastiš im druhýkrát vylúčil dvoch hráčov

Pribudnú možno až traja hráči

Vo Fortuna lige je momentálne reprezentačná prestávka a vďaka bodu proti Seredi sa Zemplínčanom určite bude lepšie trénovať.

„Počas pauzy popracujeme na spolupráci defenzívy aj ofenzívy. Určite však hráči dostanú aj nejaké voľno,“ uviedol Majoroš, ktorý v pondelok predpoludním pevne veril, že od utorka sa do tréningového procesu zapoja aj nové posily.

„Dúfam, že tí hráči, ktorých máme vybavených, nakoniec aj prídu, lebo už sa nám stalo, že s niektorými sme už boli dohodnutí a neprišli.“

Pondelok bol posledným dňom prestupového termínu a košický rodák už viackrát spomínal, že káder ešte potrebuje posilniť. Koho konkrétne však majú Michalovce na lane, to neprezradil.

„Riešime obrancu, stredného záložníka aj útočníka. Pribudnúť by mohli dvaja až traja hráči.“

Okrem nich žlto-modrí doťahujú aj príchod útočníka Abdulrahmana Taiwa z Dunajskej Stredy. „Stále je u nás a mal by zostať. Hovorím, že mal by. Pokiaľ to nie je definitívne, tak radšej nehovorím, že aj určite zostane,“ dodal tréner.