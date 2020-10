Nazvali ho podvodníkom. Slovákovi sa po debute v UFC zmenil život

Váhový limit nesplnil, prišiel o desaťtisíce eur.

5. okt 2020 o 17:30 Michal Šášky

BRATISLAVA. Slovenský zápasník zmiešaných bojových umení (MMA) Ľudovít Klein sa v pondelok prvýkrát postavil pred slovenských novinárov po víťazstve nad Shaneom Youngom z 27. septembra v Abú Zabí.

Rodák z Nových Zámkov sa stal historicky prvým Slovákom, ktorý sa predstavil na scéne najprestížnejšej svetovej organizácie Ultimate Fighting Championship (UFC).

Jeho premiéra trvala len 76 sekúnd. Novozélandskému súperovi zasadil knock-out.

Najväčšia radosť v živote

Klein po kombinácii presných úderov zasiahol súpera svojím typickým high kickom (kop do hornej časti tela – pozn. red.). Young sa porúčal k zemi a tím okolo slovenského zápasníka sa tešil.

„Nikdy v živote som nemal takú radosť, ako tesne po tomto víťazstve. V prvých sekundách som tomu naozaj nemohol uveriť,“ zaspomínal si Ľudovít „Lajoš­“ Klein.

Pre opatrenia súvisiace s koronavírusom mohli pustiť za ním do oktagonu po triumfe iba jednu osobu. Šancu využil jeho tréner a legenda slovenskej MMA scény Attila Végh.

„Keď Attila prišiel za mnou do klietky, povedal som mu, nech mi dá facku, aby som zistil, či nesnívam. Zbehlo sa to neuveriteľne rýchlo. Chcel som zápas ukončiť predčasne, ale nerátal som s tým, že by to mohlo byť po 76 sekundách. Doteraz neviem, kde som nabral tú boxerskú kombináciu, ale vyšlo mi to. Ešte stále tie emócie silno prežívam,“ doplnil.

Dve kilá ho stáli desaťtisíce eur

Keďže išlo o zápas v pérovej váhe, obaja protivníci museli schudnúť na 66 kilogramov. Kleinovi však namerali pri vážení o necelé dva kilogramy viac.

„Čas na prípravu bol extrémne krátky, ale cítil som, že to môžem zvládnuť. Pôvodne sme dostali echo, že by sa mal zápas odohrať až v októbri, no prišlo to nečakane skôr,“ vysvetľoval dôvody.

„Museli sme narýchlo vybavovať veľa papierov od lekárov, po príchode do krajiny sme boli dva dni v karanténe a improvizovane trénovali na žinenkách na izbe. Ani strava teda prvé dni nevyhovovala mojim potrebám. Snažili sme sa robiť maximum, ale na konci už to hraničilo so ohrozením zdravia.“

Na posledné hodiny chudnutia by najradšej zabudol.

„Absolvoval som napríklad kúpeľ vo vani, aby sa mi prehrialo telo. Nie je to nič príjemné, pretože voda v nej je tak horúca, že ak si namočíte čo i len prst, rýchlo ho vyťahujete. Keď som videl, čo musím absolvovať, skoro som sa rozplakal. Vypotil som sa, zhodil možno 700 gramov, ale viac to už nešlo,“ dodal.

Bojovník MMA Ľudovít "Lajoš" Klein a jeho tréner Attila Végh. (zdroj: TASR)

Keďže nesplnil váhový limit, súper musel s duelom súhlasiť. Napokon sa dohodli na podmienkach, podľa ktorých musel Klein odovzdať 40 percent zo svojich prémií. Za víťazstvo teda zarobil 17 620 eur, zatiaľ čo jeho zdolaný súper viac ako 23-tisíc. Slovák musel zaplatiť aj vyše 2500-eurovú pokutu a prišiel aj o prémiu vo výške 50-tisíc eur.

„Veru, ak by som vtedy vážil o dve kilá menej, dostal by som aj 50-tisícový bonus za knock-out večera. Snažím sa na to nemyslieť, predsa len to človeka zamrzí. Mám ale vďaka tomu motiváciu získať ho pri najbližšej možnej príležitosti,“ dodal.

Nazvali ho podvodníkom

Hoci Klein podpísal zmluvu na štyri zápasy, vedenie UFC sa v prípade prvej prehry vyhrážalo zrušením zmluvy.

„Boli na mňa trochu nahnevaní. Sľúbil som im, že váhu znížim, ale nepodarilo sa mi to. Je pravda, že ak by som prehral, pravdepodobne by ma vyhodili,“ prezradil. „Sám som sa o tom však dozvedel až po zápase od svojho tímu.“

Youngov krajan Israel Adesanya (31), ktorý v ten deň vyhral hlavný duel večera, si pri rozhovoroch nedal servítku pred ústa a nazval Slováka podvodníkom. Vyzval vedenie UFC, aby kilá navyše posudzovali prísnejšie.

„Nerozumel som jeho reakcii. Bol som dohodnutý so súperom, s celým jeho tímom, trénermi aj organizátormi. Nastolili si podmienky, ktoré sme v plnej miere akceptovali a obe strany k nim pristúpili,“ opakuje Klein.

„Beriem to tak, že sa ho zastal ako tímového kolegu. Využil túto situáciu a akceptujem jeho vyjadrenie, má naň právo,“ pokračoval.

Svojho zverenca sa zastal aj Attila Végh: „Lajoš mal na schudnutie iba jeden týždeň a napriek tomu zhodil trinásť kíl. Už to bolo veľmi ťažké. My sme sa nezaoberali žiadnymi percentami, pre nás bolo dôležité, že sa bude súperiť. Zaplatili sme pokutu, odovzdali časť prémií. Akákoľvek kritika v tomto smere nie je fér.“

Vypiluje aj angličtinu

Okrem samotného zápasu zostanú pamätné aj tlačové konferencie pred zápasom, kde Kleina tlmočil práve Végh.

„Keď išiel Lajoš poskytovať rozhovory, spýtali sa ho, či vie po anglicky. On im povedal, že nie, ale má tlmočníka – mňa. Ja som sa o tom dozvedel až priamo na mieste,“ smeje sa Attila Végh.

„Pritom Lajoš vie určite lepšie po anglicky ako ja, ďalší z tímu takisto. Neviem, či sa hanbili, alebo kde bol problém.“

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/MSHyeOx63UE

Podobné humorné zážitky by už ale nabudúce nemali opakovať. Klein prisľúbil, že sa v angličtine zdokonalí.

„Môj problém je, že sa potrebujem rozrozprávať. Po zápase som už vedel reagovať, rozumel som otázkam novinárov, zvládol som aj trochu odpovedať. Zo začiatku to bol ale pre mňa chaos, veľa vecí bolo pre mňa nových. Zveril som to preto do rúk Attilu a dopadlo to, ako to dopadlo,“ pousmial sa Klein.

Zmenil život sebe a možno aj ďalším Slovákom

Na Slovensko dorazil Klein so svojim tímom minulý pondelok. Týždeň strávili v karanténe, kým im neprišli negatívne testy na koronavírus.

Každým dňom pociťuje, že sa zapísal do histórie a postaral sa o legendárny moment pre slovenskú scénu MMA.

„Sčasti sa mi určite zmenil život. Médiá ma viac sledujú, ľudia spoznávajú. Moja popularita sa znásobila, z čoho sa teším. Otvorili sa mi vďaka tomu aj nové možnosti sponzoringu,“ prezradil.

Nevídaný úspech v oktagone môže otvoriť dvere aj ďalším Slovákom. Attila Végh už má aj tip, kto z jeho tímu by sa mohol stať ďalším bojovníkom v UFC, prezradiť meno však zatiaľ nechcel.

Bojovník MMA Ľudovít "Lajoš" Klein a jeho tréner Attila Végh. (zdroj: TASR)

„Ukázal som sa v najlepšom možnom svetle. Dúfam, že si organizátori všimli aj obrovskú podporu fanúšikov na sociálnych sieťach, množstvo komentárov pod oficiálnymi fotografiami UFC malo slovenské vlajky. Verím, že to na nich zapôsobilo a otvorí to dvere do sveta aj ďalším mojim kolegom,“ povedal Klein.

Ďalší zápas najskôr v decembri

Klein bude najbližšie mesiace pokračovať v tvrdých tréningoch. Ak mu to situácia umožní, chcel by vycestovať do Ameriky či Kanady.

Druhého zápasu na scéne UFC sa už nevie dočkať.

„Cítim sa dobre, nie som ani zranený. Keďže sa súboj tak rýchlo skončil, rád by som absolvoval ďalší ešte tento rok. Od organizátorov mám prísľub, že sa ma pokúsia pretlačiť, aby som do decembra stihol ešte jeden duel,“ poodhalil Klein.

Ak by bol výber na ňom, voľba ďalšieho súpera by bola jasná.

„Rus Zubaira Tuchugov. Mali sme sa stretnúť už pred rokom, bol som náhradník na jeho zápas, ale vyfúkol mi miesto istý Angličan. Sledujem ho, nachádza sa vyššie v rebríčku, má v rámci UFC veľmi dobré meno. Bola by to pre mňa výzva.

Ja si však nevyberám, teším sa na akéhokoľvek súpera. Ak to vyjde na december, budem na zápas stopercentne pripravený. A to aj čo sa týka hmotnosti,“ uzavrel Klein.