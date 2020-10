Hráč Chelsea oslávil narodeniny na večierku, porušil pravidlá

Na jeho oslave boli aj ďalší dvaja futbalisti.

5. okt 2020 o 19:03 SITA

BRATISLAVA. Anglický futbalový reprezentant Tammy Abraham v sobotu odohral celý zápas 4. kola Premier League, v ktorom jeho Chelsea zdolala Crystal Palace 4:0.

Oslávil narodeniny

Po príchode domov ho podľa jeho slov čakalo prekvapenie v podobe oslavy jeho piatkových 23. narodenín.

Problém bol v tom, že sa na tej oslave zúčastnilo viac ako šesť osôb a to je momentálne v Anglicku zakázané vzhľadom na prísne epidemiologické opatrenia v boji s koronavírusom.

Policajti majú oprávnenie v takom prípade uložiť pokutu od 100 do 3200 libier podľa počtu osôb na takejto oslave, resp. priestupkov, ktoré sa tam udejú.

Abraham: Bol som naivný

Abraham neskôr tvrdil, že všetci účastníci oslavy si po príchode do jeho domu nechali zmerať teplotu. Boli medzi nimi aj ďalší dvaja hráči Ben Chilwell a Jadon Sancho.

"Prišiel som v sobotu večer domov a zistil, že moji najbližší zorganizovali menšiu oslavu mojich narodenín. Vôbec som nevedel, že čosi také bolo plánované. Ospravedlňujem sa týmto, že som bol naivný a rovnako všetci účastníci tohto večierka," uviedol Tammy Abraham podľa webu BBC Sports.

Útočník Chelsea uznal, že oslava v širšom ako rodinnom kruhu bola v tomto čase krokom vedľa a sľúbil, že sa to už nestane.

"Uznávam, že v profesionálnom aj osobnom živote mám zodpovednosť za to, že musím rešpektovať určité pokyny a pravidlá. Hlboko sa za to ešte raz ospravedlňujem. Všetko, čo teraz môžem urobiť, je poučiť sa z toho. Už sa to nikdy nestane," dodal Abraham.