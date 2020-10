Pauschek ako alternatíva na problémový post. Bude to výzva, hovorí

V reprezentácii je po štyroch rokoch.

6. okt 2020 o 12:08 TASR

BRATISLAVA. Po dlhšom čase sa v nominácii futbalistov Slovenska objavilo meno Lukáša Pauscheka zo Slovana Bratislava.

Dvadsaťsedemročný pravý obranca si zatiaľ posledný raz obliekol reprezentačný dres 8. októbra 2016 v Ľubľane proti Slovincom.

Slovákov v októbri čakajú tri zápasy, postupne proti Írsku, Škótsku a Izraelu.

Hneď prvý duel s Írmi v Bratislave v semifinále play off (8. októbra, Tehelné pole) bude najdôležitejší, keďže ide o účasť na preloženom európskom šampionáte.

Tréner Pavel Hapal sa rozhodol dať dôveru aj Pauschekovi, ktorý doteraz v najcennejšom drese nastúpil päťkrát.

"Veľmi sa teším. Som rád, že pod dlhej dobe som späť a že zase strávim s chalanmi nejaký čas. Budem sa snažiť pripraviť na sto percent," okomentoval svoju opätovnú nomináciu do A-tímu.

Po uplynulej sezóne skončil v FK Mladá Boleslav, nemal nový klub a novú začal v juniorke Slovana. Z druholigového tímu sa však rýchlo prepracoval do prvého tímu a prišla aj pozvánka do reprezentácie.

V nej by mohol byť alternatívou na post ľavého obrancu, hoci by to mal cez nohu.

"Je pravda, že už nejakú dobu som naľavo nehral, bude to výzva. Budem sa snažiť popasovať sa s tým čo najlepšie.

Samozrejme neviem, či nastúpim, o tom rozhoduje tréner a máme tu aj Maziho (Róbert Mazáň, pozn. red.), on je ľavý bek a ľavák," vyjadril sa bývalý hráč Sparty Praha a Bohemians 1905.

Írsko má húževnatých hráčov pôsobiacich prevažne v anglických kluboch.

"Ostrovný futbal je stále jeden z tých top. Ľahké to nebude, ale na tejto úrovni nie je ľahké nič. Treba sa skoncentrovať a v hlavách sa dobre nachytať. A v zápase ukázať najmä ako tím," podal svoj recept na úspech Pauschek.