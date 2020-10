Trnava vykupuje Michalovce, získala odtiaľ už štyroch hráčov

Ako posledný prišiel Kolesár.

6. okt 2020 o 16:27 Róbert Andrejov

TRNAVA. Nestáva sa často, aby počas medzisezónnej prestávky zamierili viacerí hráči z jedného klubu do druhého.

A dokonca ešte k priamemu konkurentovi.

V lete však napríklad hokejová Dukla Michalovce „vyplienila“ Banskú Bystricu, z ktorej získala až sedem hráčov.

Obdobná situácia nastala aj vo futbalovom Zemplíne Michalovce, tentoraz však opačným smerom.

V priebehu niekoľkých týždňov prestúpili do Spartaka Trnava až štyria hráči žlto-modrých - Jakub Grič, Kyriakos Savvidis, Dimitrios Konstantinidis a Peter Kolesár.

Chcel okúsiť zahraničie

„Je zaujímavé, že až štyria sme išli do tímu z rovnakej súťaže. Na Zemplíne sa nám však skončili zmluvy. Hľadali sme si niečo lepšie a napokon sme zamierili do Trnavy,“ komentoval ofenzívny stredopoliar Peter Kolesár, ktorý spečatil príchod do Trnavy iba pred pár dňami.

Aj hráči sa už o nevídanej prestupovej vlne bavili.